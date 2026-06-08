NABU

Mehr als eine halbe Million Menschen stellen sich gegen den Abbau von Umweltgesetzen

NABU-Präsident Krüger: Wer Umweltstandards abbaut, ignoriert die Interessen der Bevölkerung

Berlin (ots)

Mehr als eine halbe Million Menschen europaweit fordern: Hände weg von unserer Natur! Mit ihrer Unterstützung der Kampagne "Hands Off Nature" senden sie ein deutliches Signal an die EU-Politik: Naturschutz darf nicht dem politischen Druck einzelner Lobbyinteressen geopfert werden. "500.000 Unterschriften sind ein klares Stoppschild gegen jeden Versuch, Umweltstandards aufzuweichen", sagt NABU-Präsident Jörg-Andreas Krüger. "Wer Schutzgesetze abbaut oder die Wiederherstellung von geschädigter Natur verzögert, verschärft die ökologischen Krisen weiter, mit direkten Folgen für unsere Lebens- und Wirtschaftsgrundlagen, Artenvielfalt, Klima."

Im Fokus stehen dabei zentrale EU-Regelwerke wie die Fauna-Flora-Habitat- und die Vogelschutzrichtlinie, die Wasserrahmenrichtlinie, die Chemikalienverordnung REACH sowie die EU-Entwaldungsverordnung. Sie sichern sauberes Wasser, gesunde Ökosysteme und den Schutz vor gefährlichen Chemikalien - und damit zentrale Grundlagen für Gesundheit und Lebensqualität.

Besonders ärgerlich ist der Druck auf die EU-Wiederherstellungsverordnung (WVO). Dabei ist sie ein Schlüsselprojekt, um geschädigte Ökosysteme wiederherzustellen und Europa besser vor der Klima- und Biodiversitätskrise zu schützen. "Die Wiederherstellungsverordnung ist kein Nice-to-have, sondern eine zentrale, gesamtgesellschaftliche Zukunftsaufgabe", betont Krüger. "Es kommt jetzt darauf an, dass die Länder und der Bund die Verordnung entschlossen umzusetzen und dabei ihre Gestaltungsspielräume sinnvoll nutzen. Europas Natur widerstandsfähiger gegen Klima- und Biodiversitätskrisen zu machen. Wer einfach immer nur "Nein" sagt, betreibt Zukunftsverweigerung."

Die 500.000 Unterschriften zeigen: Der Rückhalt für starke Naturgesetze wächst europaweit. Der NABU fordert die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Umweltgesetze nicht auszubremsen, sondern konsequent umzusetzen. Die Kampagne " Hands Off Nature" läuft weiter - und mit jeder weiteren Stimme wächst der öffentliche Druck, die Natur wirksam zu schützen.

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