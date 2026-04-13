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Hautbarriere unter Druck: Carolin Thomae von FUTURACONTOUR® verrät, warum klassische Kosmetikprodukte zunehmend kritisch betrachtet werden

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Coburg (ots)

Täglich greifen unzählige Menschen zu hochwertigen Pflegeprodukten und müssen dabei überrascht feststellen, dass ihre Haut trockener, empfindlicher und reaktiver wird. Woran aber liegt das konkret? Und warum könnte ausgerechnet die Pflege selbst das Problem sein? Kosmetikexpertin Carolin Thomae von FUTURACONTOUR® liefert Antworten.

Ein ebenmäßiges, widerstandsfähiges Hautbild gilt für viele von uns als Ideal – insbesondere für Kosmetikerinnen und Menschen mit sensibler oder anspruchsvoller Haut. Doch trotz sorgfältig ausgewählter Pflegeprodukte klagen immer mehr Betroffene über trockene, gespannte oder gereizte Hautzustände. Ein möglicher Grund dafür liegt in Inhaltsstoffen, die zwar technologisch notwendig sind, aber gleichzeitig die Hautstruktur beeinflussen können. Besonders Emulgatoren und Konservierungsstoffe geraten dabei zunehmend in den Fokus kritischer Betrachtung. Sie sorgen zwar für Stabilität und Haltbarkeit von Produkten, können jedoch gleichzeitig die natürliche Schutzfunktion der Haut beeinträchtigen – mit langfristigen Folgen. „Wird die Hautbarriere dauerhaft gestört, kann die Haut nicht nur Feuchtigkeit verlieren, sondern reagiert zunehmend empfindlich auf äußere Einflüsse“, warnt Carolin Thomae, Gründerin von FUTURACONTOUR®.

„Eine nachhaltige Hautpflege muss die natürlichen Strukturen der Haut respektieren und gezielt unterstützen, anstatt sie unbewusst zu destabilisieren“, fügt sie hinzu. Als erfahrene Kosmetikerin und Gutachterin im kosmetischen Fachbereich beschäftigt sich Carolin Thomae seit Jahren intensiv mit Hautphysiologie, Wirkstoffentwicklung und den Auswirkungen kosmetischer Anwendungen auf die Hautgesundheit. Durch ihre praktische Erfahrung in Kosmetikinstituten sowie die Zusammenarbeit mit Laboren und Chemikern entwickelte sie ein tiefgehendes Verständnis für die komplexen Zusammenhänge zwischen Hautbarriere, Mikrobiom und Wirkstoffen. Mit FUTURACONTOUR® verfolgt sie das Ziel, kosmetische Technologien und Behandlungskonzepte zu entwickeln, die sichtbare Ergebnisse liefern, ohne die natürliche Schutzfunktion der Haut zu beeinträchtigen. Warum klassische Kosmetikprodukte oft genau daran scheitern, verrät Carolin Thomae hier.

Wie sich Emulgatoren auf unsere Hautbarriere auswirken

Emulgatoren sind in der Kosmetik unverzichtbar: Sie sorgen dafür, dass sich Wasser und Öl in einer Creme stabil verbinden. Doch bestimmte Emulgatoren besitzen eine Eigenschaft, die für die Haut problematisch werden kann: Sie sind in der Lage, die natürlichen Lipide der Haut zu lösen. Diese sind kein bloßer Nebenbestandteil, sie bilden gemeinsam mit anderen Strukturen die Hautbarriere und tragen maßgeblich zur Stabilität der Hautstruktur bei. Wird die Lipidstruktur durch regelmäßige Einwirkung bestimmter Emulgatoren beeinflusst, verliert die Hautbarriere schrittweise an Schutzfunktion. Die Folge ist ein erhöhter transepidermaler Wasserverlust, also eine verstärkte Verdunstung von Wasser über die Hautoberfläche. Die Haut wird trockener, gespannter und empfindlicher.

Bei häufiger und langfristiger Anwendung kann dieser Prozess zu einer dauerhaften Sensibilisierung führen: Die Haut reagiert dann schneller auf kosmetische Inhaltsstoffe oder Umweltfaktoren, die sie zuvor problemlos toleriert hat. „Die Hautbarriere ist kein statisches Gebilde, sondern kann durch äußere Einflüsse geschwächt werden. Genau das passiert, wenn Emulgatoren regelmäßig die Lipidstruktur der Haut angreifen. Was sich dabei zunächst als leichte Trockenheit zeigt, kann sich über die Zeit zu einer dauerhaft reaktiven Haut entwickeln“, erklärt Carolin Thomae von FUTURACONTOUR®.

Konservierungsstoffe und das Gleichgewicht der Hautflora

Auch Konservierungsstoffe erfüllen in kosmetischen Produkten eine wichtige Funktion: Sie verhindern das Wachstum von Mikroorganismen und sichern damit die Haltbarkeit der Produkte. Doch ihr Wirkmechanismus ist nicht auf unerwünschte Keime beschränkt. Antimikrobielle Konservierungsstoffe können auch das natürliche Gleichgewicht der Hautflora beeinflussen – also jenes Mikrobiom aus verschiedenen Mikroorganismen, das zur Stabilität des Hautmilieus beiträgt. Wird dieses Gleichgewicht gestört, reagiert die Haut anfälliger auf Reizungen. Hinzu kommt: Bei sensibler oder bereits geschwächter Hautbarriere können bestimmte Konservierungsstoffe Irritationen oder Rötungen begünstigen.

Die Haut, die ohnehin stärker auf äußere Einflüsse reagiert, gerät durch diese zusätzliche Belastung weiter unter Druck. Bei langfristiger Anwendung kann sich demnach eine Sensibilisierung entwickeln, die den Spielraum für verträgliche Pflegeprodukte zunehmend einengt. „Das Hautmikrobiom ist ein empfindliches System. Wer es durch den regelmäßigen Einsatz antimikrobieller Konservierungsstoffe aus dem Gleichgewicht bringt, schwächt nicht nur die natürliche Schutzfunktion der Haut – er macht sie langfristig anfälliger für genau die Reize, vor denen sie eigentlich geschützt werden soll“, so Carolin Thomae von FUTURACONTOUR®.

Hautschonende Alternativen: Wirksamkeit ohne Destabilisierung

Letztlich stellt sich also vor allem eine Frage: Wie lassen sich sichtbare Hautverbesserungen erzielen, ohne die natürliche Schutzfunktion zu gefährden? Entsprechend hautschonende Alternativen setzen genau hier an: Sie berücksichtigen die Stabilität der Hautbarriere sowie das Gleichgewicht des Mikrobioms als grundlegende Voraussetzung für wirksame Behandlungen. So können derartige Technologien und Wirkstoffkonzepte darauf ausgerichtet sein, die Hautstruktur aktiv zu unterstützen, statt sie zu belasten. FUTURACONTOUR® verfolgt diesen Ansatz konsequent: Das System kombiniert kosmetische Geräteanwendungen mit darauf abgestimmten Wirkstoffen, berücksichtigt hautidentische Inhaltsstoffe und bezieht moderne dermatologische Erkenntnisse zu Hautbarriere, Hautlipiden, Mikrobiom und Wirkstoffverträglichkeit in kosmetische Anwendungen ein.

Ziel ist es, Kosmetikerinnen und Kosmetikinstituten ein Behandlungskonzept an die Hand zu geben, das wirksam ist und gleichzeitig die natürliche Hautfunktion erhält. „Wirksame Kosmetik und Hautschonung schließen einander nicht aus. Im Gegenteil: Wer die Hautphysiologie versteht und Behandlungskonzepte konsequent daran ausrichtet, kann sichtbare Ergebnisse erzielen, ohne die Haut dabei zu destabilisieren. Genau das ist der Anspruch, dem wir mit FUTURACONTOUR® folgen“, fasst Carolin Thomae zusammen.

Sie wollen von innovativen Behandlungsmethoden profitieren, die ganz ohne negative Zusatzeffekte auskommen? Dann melden Sie sich jetzt bei Carolin Thomae von FUTURACONTOUR® und lassen Sie sich unverbindlich beraten!

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