Nachhaltigkeit ist nicht vorbei – sie wird neu definiert

Berlin (ots) - - Reindustrialisierung[1] wird zum Mainstream: 73 Prozent der großen europäischen und US-amerikanischen Unternehmen verfügen mittlerweile über eine Strategie oder arbeiten an einer solchen - ein Anstieg gegenüber 59 Prozent im Jahr 2024. - Geplante Investitionen sollen innerhalb der nächsten drei Jahren bei knapp 2,5 Billionen US-Dollar liegen; im ...

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