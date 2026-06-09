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Capgemini

Nachhaltigkeit ist nicht vorbei – sie wird neu definiert

Statement-Infos

Berlin (voices)

Lukas Birn, Vice President Sovereignty & Sustainability (Capgemini) zum Themen-Impuls: „3 Wege, wie Unternehmen Nachhaltigkeit neu definieren".


Pressekontakt:
Achim Schreiber
+496995151281
achim.schreiber@capgemini.com

Copyright: Capgemini / Die Verwendung dieses Videos für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Nutzungsrechte-Hinweis.

Original-Content von: Capgemini, übermittelt durch news aktuell

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09.06.2026 – 12:00
Wirtschaft

3 Wege, wie Unternehmen Nachhaltigkeit neu definieren
Jörg-Andreas Krüger
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NABU
 Carolin Dähling
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Green Planet Energy eG
 Michael Weihele
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naturbo Lehmputz-...
 Lukas Birn
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 Sabine Kästner
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Lukas Birn

Lukas Birn

Vice President Sovereignty & Sustainability (Capgemini)

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