Unser Rezept: Naturkosmetik mit Haltung, Wirkung und Verantwortung – konsequent.
Weitere Voices
Jörg-Andreas Krüger
Präsident (NABU-Bundesverband)
Carolin Dähling
Bereichsleiterin Politik und Kommunikation (Green Planet Energy)
Michael Weihele
Geschäftsführer (naturbo Lehmputz-Trockenbausysteme)
Lukas Birn
Vice President Sovereignty & Sustainability (Capgemini)
Sabine Kästner
Nachhaltigkeitsbeauftragte (Laverana)
Katharina Bathe-Metzler
Head of Sustainability, Communications & Public Affairs (techem)
Statement-Infos
Hannover (voices)
Sabine Kästner, Nachhaltigkeitsbeauftragte (Laverana) zum Themen-Impuls: „3 Wege, wie Unternehmen Nachhaltigkeit neu definieren".
Pressekontakt:
Sabine Kästner
Nachhaltigkeitsbeauftragte Laverana
Sabine.Kaestner@lavera.de
+495103939154
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