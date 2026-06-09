Unser Rezept: Naturkosmetik mit Haltung, Wirkung und Verantwortung – konsequent.

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Hannover (voices)

Sabine Kästner, Nachhaltigkeitsbeauftragte (Laverana) zum Themen-Impuls: „3 Wege, wie Unternehmen Nachhaltigkeit neu definieren".


Pressekontakt:
Sabine Kästner
Nachhaltigkeitsbeauftragte Laverana
Sabine.Kaestner@lavera.de
+495103939154

Copyright: Laverana / Die Verwendung dieses Videos für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Nutzungsrechte-Hinweis.

Original-Content von: Laverana GmbH, übermittelt durch news aktuell

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09.06.2026 – 12:00
Wirtschaft

3 Wege, wie Unternehmen Nachhaltigkeit neu definieren
Jörg-Andreas Krüger
Jörg-Andreas Krüger
NABU
 Carolin Dähling
Carolin Dähling
Green Planet Energy eG
 Michael Weihele
Michael Weihele
naturbo Lehmputz-...
 Lukas Birn
Lukas Birn
Capgemini
 Sabine Kästner
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 Katharina Bathe-Metzler
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Sabine Kästner

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