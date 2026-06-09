naturbo Lehmputz- Trockenbausysteme GmbH & Co. KG

Ehrlich nachhaltig statt nachhaltig wirken

Statement-Infos

Görisried (voices)

Michael Weihele, Geschäftsführer (naturbo Lehmputz-Trockenbausysteme) zum Themen-Impuls: „3 Wege, wie Unternehmen Nachhaltigkeit neu definieren".



Pressekontakt:

Sabine Seippel

s.seippel@naturbo.de

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