PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von naturbo Lehmputz- Trockenbausysteme GmbH & Co. KG mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

naturbo Lehmputz- Trockenbausysteme GmbH & Co. KG

Ehrlich nachhaltig statt nachhaltig wirken

Statement-Infos

Görisried (voices)

Michael Weihele, Geschäftsführer (naturbo Lehmputz-Trockenbausysteme) zum Themen-Impuls: „3 Wege, wie Unternehmen Nachhaltigkeit neu definieren".


Pressekontakt:
Sabine Seippel
s.seippel@naturbo.de

Copyright: naturbo / Die Verwendung dieses Videos für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Nutzungsrechte-Hinweis.

Original-Content von: naturbo Lehmputz- Trockenbausysteme GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von naturbo Lehmputz- Trockenbausysteme GmbH & Co. KG mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
09.06.2026 – 12:00
Wirtschaft

3 Wege, wie Unternehmen Nachhaltigkeit neu definieren
Jörg-Andreas Krüger
Jörg-Andreas Krüger
NABU
 Carolin Dähling
Carolin Dähling
Green Planet Energy eG
 Michael Weihele
Michael Weihele
naturbo Lehmputz-...
 Lukas Birn
Lukas Birn
Capgemini
 Sabine Kästner
Sabine Kästner
Laverana GmbH
 Katharina Bathe-Metzler
Katharina Bathe-Metzler
Techem GmbH
Michael Weihele

Michael Weihele

Geschäftsführer (naturbo Lehmputz-Trockenbausysteme)

  • Bau
  • Nachhaltigkeit
Orte in diesem Statement
Themen in diesem Statement
Weitere Storys: naturbo Lehmputz- Trockenbausysteme GmbH & Co. KG
Weitere Storys: naturbo Lehmputz- Trockenbausysteme GmbH & Co. KG
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren