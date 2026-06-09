naturbo Lehmputz- Trockenbausysteme GmbH & Co. KG
Ehrlich nachhaltig statt nachhaltig wirken
Weitere Voices
Jörg-Andreas Krüger
Präsident (NABU-Bundesverband)
Carolin Dähling
Bereichsleiterin Politik und Kommunikation (Green Planet Energy)
Michael Weihele
Geschäftsführer (naturbo Lehmputz-Trockenbausysteme)
Lukas Birn
Vice President Sovereignty & Sustainability (Capgemini)
Sabine Kästner
Nachhaltigkeitsbeauftragte (Laverana)
Katharina Bathe-Metzler
Head of Sustainability, Communications & Public Affairs (techem)
Statement-Infos
Görisried (voices)
Michael Weihele, Geschäftsführer (naturbo Lehmputz-Trockenbausysteme) zum Themen-Impuls: „3 Wege, wie Unternehmen Nachhaltigkeit neu definieren".
Pressekontakt:
Sabine Seippel
s.seippel@naturbo.de
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