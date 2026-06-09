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Green Planet Energy eG

Nachhaltigkeit neu denken: Der Weg in die Unabhängigkeit

Statement-Infos

Hamburg (voices)

Carolin Dähling, Bereichsleiterin Politik und Kommunikation (Green Planet Energy) zum Themen-Impuls: „3 Wege, wie Unternehmen Nachhaltigkeit neu definieren".


Alexander Karasek
Pressesprecher
Green Planet Energy eG
+4940808110658
presse@green-planet-energy.de
Mobil 0160 / 969 701 59
www.green-planet-energy.de/presse.html

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Original-Content von: Green Planet Energy eG, übermittelt durch news aktuell

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09.06.2026 – 12:00
Wirtschaft

3 Wege, wie Unternehmen Nachhaltigkeit neu definieren
Jörg-Andreas Krüger
Jörg-Andreas Krüger
NABU
 Carolin Dähling
Carolin Dähling
Green Planet Energy eG
 Michael Weihele
Michael Weihele
naturbo Lehmputz-...
 Lukas Birn
Lukas Birn
Capgemini
 Sabine Kästner
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 Katharina Bathe-Metzler
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Carolin Dähling

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Bereichsleiterin Politik und Kommunikation (Green Planet Energy)

  • Energie
  • Politik
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