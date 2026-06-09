Nachhaltigkeit neu denken: Der Weg in die Unabhängigkeit
Weitere Voices
Jörg-Andreas Krüger
Präsident (NABU-Bundesverband)
Carolin Dähling
Bereichsleiterin Politik und Kommunikation (Green Planet Energy)
Michael Weihele
Geschäftsführer (naturbo Lehmputz-Trockenbausysteme)
Lukas Birn
Vice President Sovereignty & Sustainability (Capgemini)
Sabine Kästner
Nachhaltigkeitsbeauftragte (Laverana)
Katharina Bathe-Metzler
Head of Sustainability, Communications & Public Affairs (techem)
Statement-Infos
Hamburg (voices)
Carolin Dähling, Bereichsleiterin Politik und Kommunikation (Green Planet Energy) zum Themen-Impuls: „3 Wege, wie Unternehmen Nachhaltigkeit neu definieren".
Alexander Karasek
Pressesprecher
Green Planet Energy eG
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Mobil 0160 / 969 701 59
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