Manchmal ist Weihnachten jetzt

Nach Wunschfahrt mit seiner Schwester: Sascha wird ehrenamtlicher Wunscherfüller beim ASB in NRW

Köln (ots)

Eine Fahrt des ASB-Wünschewagens im Herbst 2025 hat bei Sascha aus der Region Aachen einen tiefen Eindruck hinterlassen. Er begleitete als Angehöriger die Wunschfahrt seiner schwerstkranken Schwester Michaela. Sie hatte sich gewünscht, noch einmal das Meer zu sehen. Der ASB-Wünschewagen Rheinland ermöglichte ihr diesen Tagesausflug nach Renesse - begleitet von zwei ehrenamtlichen Wunscherfüller:innen sowie ihrem Bruder.

Während der Fahrt war Michaelas Gesundheitszustand stabil und sie konnte die Zeit mit ihrer Familie, die in Renesse auf sie gewartet hatte, genießen und Vertrautes noch einmal bewusst erleben. Für Sascha war die Begleitung seiner Schwester eine prägende Erfahrung. Er nahm dies zum Anlass, sich intensiver mit der Arbeit des Wünschewagen-Teams auseinanderzusetzen. Für ihn stand nach der Wunschfahrt fest, dass er sich zukünftig ehrenamtlich als Wunscherfüller engagieren wird. "Ich konnte sehen, wie professionell und zugleich menschlich die Ehrenamtlichen arbeiten. Die Fahrt war für meine Schwester sehr wichtig. Das hat mich motiviert, mich selbst im Wünschewagen-Team einzubringen", sagt Sascha, der selbst ausgebildete Pflegefachkraft ist.

Die ASB-Wünschewagen erfüllen seit mehr als zehn Jahren Wünsche von Menschen, die aufgrund einer schweren Erkrankung nur noch begrenzt mobil sind. Speziell ausgebildeten Ehrenamtliche - die Wunscherfüller - begleiten die Fahrten und sorgen für eine sichere und zugleich persönliche Atmosphäre. Über 2.620 Wunschfahrten wurden seit Projektstart in NRW umgesetzt. 365 Wunscherfüllerinnen und Wunscherfüller kümmern sich professionell, liebevoll und zugewandt um die Gäste.

Sascha möchte durch sein Engagement auch dazu beitragen, die Bekanntheit des Angebots in der Region zu erhöhen. "Viele Menschen gerade in Pflegeinrichtungen wissen nicht, dass es diese Möglichkeit gibt. Dabei würden gerade deren Bewohnern und viele andere, die auf Pflege angewiesen sind, davon besonders profitieren. Mir ist wichtig, dass Betroffene und ihre Angehörigen erfahren, dass der ASB ihnen letzte Wünsche erfüllen kann", so Sascha weiter.

Weitere Informationen zum ASB-Wünschewagen NRW: Manchmal ist Weihnachten jetzt

Sascha steht für ein persönliches Interview zur Verfügung, um seine Erfahrungen zu teilen.

