ASB NRW

ASB NRW Jahresempfang 2025: Gemeinsam für eine soziale und sichere Zukunft

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Köln (ots)

Rund 250 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Hilfsorganisationen und Wohlfahrtsverbänden kamen am 15. März im Düsseldorfer Kunstpalast zum Jahresempfang des Arbeiter-Samariter-Bundes Nordrhein-Westfalen (ASB NRW e.V.) zusammen. Der ASB NRW feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen und blickt auf eine lange Tradition der sozialen Verantwortung, des ehrenamtlichen Engagements und innovativer Hilfsangebote zurück. Neben seinen Kernbereichen Erste Hilfe, Sanitäts- und Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Pflege sowie Kinder- und Jugendhilfe setzt sich der Verband aktiv für gesellschaftlichen Zusammenhalt und soziale Daseinsvorsorge ein. Mit rund 5.400 hauptamtlichen und etwa 2.100 ehrenamtlichen Mitarbeitenden, 275 Freiwilligendienstleistenden und einem Jahresumsatz von zuletzt 250 Mio. EUR trägt der ASB NRW wesentlich zum sozialen und wirtschaftlichen Leben in Nordrhein-Westfalen bei.

Hochkarätige Stellungnahmen zu aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen

Nach der Begrüßung durch Lisa-Kristin Kapteinat, MdL, Landesvorsitzende des ASB NRW e.V., setzte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas mit ihrem Impulsvortrag den politischen Rahmen der Veranstaltung. Sie unterstrich die Bedeutung von Hilfsorganisationen in Zeiten wachsender gesellschaftlicher Unsicherheiten und würdigte das Engagement des ASB als einen unverzichtbaren Bestandteil des gesellschaftlichen Zusammenhalts.

Kapteinat hob in ihrer Rede die zentrale Bedeutung verlässlicher Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches und gemeinwohlorientiertes Handeln der Hilfs- und Wohlfahrtsorganisationen hervor: "Unser Verband steht für pragmatische Lösungen und soziale Innovationen. Damit wir diese auch künftig verwirklichen können, brauchen wir verlässliche Rahmenbedingungen - vor allem finanzielle Planungssicherheit. Soziale Arbeit darf kein Lückenfüller sein, sondern muss als fester Bestandteil unserer Gesellschaft anerkannt und angemessen finanziert werden. Dafür setze ich mich als Landesvorsitzende des ASB NRW ein."

Auch Dr. Katarina Barley, Präsidentin des ASB Deutschland und Vizepräsidentin des EU-Parlament sendete Grußworte und beschrieb den ASB NRW als treibende Kraft innerhalb des Verbandes: "Der ASB NRW ist ein Vorreiter für soziale Innovationen. Das zeigt sich etwa beim ASB-Hebammenmobil, das werdende Mütter dort unterstützt, wo Hebammenhilfe sonst kaum verfügbar ist. Auch das Digital-Mobil ermöglicht unkomplizierte digitale Teilhabe. Diese Projekte unterstreichen, wie nah der ASB an den Menschen ist und wie konsequent er Hilfe dorthin bringt, wo sie gebraucht wird."

Ehrung besonderer Initiativen

Drei herausragende Projekte und Menschen wurden im Rahmen des Empfangs für ihr außergewöhnliches Engagement geehrt:

Anne Paweldyk wurde für ihr mehr als 45-jähriges erfolgreiches Wirken in der Geschäftsführung des ASB Bergisch Land und den Landesverband NRW ausgezeichnet. Der ASB RV Ostwestfalen-Lippe setzt mit dem Mehrgenerationen-Wohnprojekt HanseHaus Lemgo ein Zeichen für die Zukunft durch gelungene Integration und Teilhabe. Der ASB KV Witten wurde für die Ausbildungskonzepte und Projekte rund um die Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) gewürdigt.

Fazit: Ein starker Verband für die Zukunft

Mit seinem 75-jährigen Bestehen zeigt der ASB NRW, dass er nicht nur auf eine erfolgreiche Geschichte zurückblickt, sondern vor allem als Impulsgeber für die Zukunft agiert. Der Jahresempfang machte deutlich: Hilfsorganisationen spielen eine entscheidende Rolle in einer sich wandelnden Gesellschaft - und der ASB NRW ist bereit, diese Verantwortung weiter zu tragen.

Original-Content von: ASB NRW, übermittelt durch news aktuell