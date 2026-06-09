Techem GmbH

Nachhaltigkeit als klarer Businesshebel und Werttreiber für Unternehmen

Statement-Infos

Eschborn (voices)

Katharina Bathe-Metzler, Head of Sustainability, Communications & Public Affairs (techem) zum Themen-Impuls: „3 Wege, wie Unternehmen Nachhaltigkeit neu definieren".



Pressekontakt:

Janina Schmidt

Head of Corporate Communications

janina.schmidt@techem.de

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