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Nachhaltigkeit als klarer Businesshebel und Werttreiber für Unternehmen

Statement-Infos

Eschborn (voices)

Katharina Bathe-Metzler, Head of Sustainability, Communications & Public Affairs (techem) zum Themen-Impuls: „3 Wege, wie Unternehmen Nachhaltigkeit neu definieren".


Pressekontakt:
Janina Schmidt
Head of Corporate Communications
janina.schmidt@techem.de

Copyright: techem / Die Verwendung dieses Videos für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Nutzungsrechte-Hinweis.

Original-Content von: Techem GmbH, übermittelt durch news aktuell

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09.06.2026 – 12:00
Wirtschaft

3 Wege, wie Unternehmen Nachhaltigkeit neu definieren
Jörg-Andreas Krüger
Jörg-Andreas Krüger
NABU
 Carolin Dähling
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Green Planet Energy eG
 Michael Weihele
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naturbo Lehmputz-...
 Lukas Birn
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Capgemini
 Sabine Kästner
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Laverana GmbH
 Katharina Bathe-Metzler
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