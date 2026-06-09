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Schindler startet Installationsroboter Schindler R.I.S.E am Hochhausprojekt 030BLN in Berlin

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Berlin (ots)

Das innovative Robotik-System macht die Aufzugsmontage auf der Baustelle des 130 Meter hohen Hochhauses schneller, präziser und sicherer.

Schindler setzt sein innovatives Robotik-System Schindler R.I.S.E (Abkürzung für "Robotic Installation System for Elevators") auf der Baustelle des Hochhausprojekts 030BLN am Berliner Alexanderplatz ein. Schindler R.I.S.E ist das weltweit erste selbstkletternde, autonome Robotik-System, das Installationsarbeiten im Aufzugschacht selbstständig durchführen kann. Es ermöglicht bei der Vorbereitung und Installation von Aufzugsschächten Zeitersparnisse von bis zu 40 Prozent, zugleich fallen die Arbeiten präziser und für die eingesetzten Monteure sicherer und ergonomischer aus.

Die wegweisende Technologie übernimmt automatisiert das Setzen der Ankerbolzen für Schachttüren, Trennträger und Führungsschienenhalter in der Betonwand. Schindler R.I.S.E bereitet die Schachtwände vor, indem es die exakten Positionen vermisst, Bohrlöcher setzt und Ankerbolzen für die Führungsschienen und Aufzugstüren installiert. Ein Aufzugsschacht in einem Hochhaus kann rund 1.000 Ankerbolzen enthalten. In besonders hohen Gebäuden oder in Erdbebengebieten kann diese Zahl schnell auf rund 5.000 Ankerbolzen ansteigen.

Das System arbeitet bis zum Abschluss der Arbeiten völlig autonom rund um die Uhr. Zur Qualitätssicherung und Unterstützung bleibt ein R.I.S.E-Operator während der Installation vor Ort, der den gesamten Fortgang per Kamera überwacht. Schindler R.I.S.E kam erstmals 2017 als Prototyp zum Einsatz. Mittlerweile wurden die sieben vorhandenen Systeme weltweit rund 40-mal eingesetzt, darunter auch am Varso Tower in Warschau, dem höchsten Gebäude innerhalb der Europäischen Union. Insgesamt wurden mit Hilfe des Systems bereits über 50.000 Ankerbolzen gesetzt.

"Schindler R.I.S.E. ist unser innovatives System für den Hochhausbau und wir sind stolz, dass es jetzt in Berlin, dem Hauptsitz von Schindler Deutschland, eingesetzt wird", erklärt Samie Khalaf, Head of Installation bei Schindler Deutschland. "Es gewährleistet eine schnellere, sicherere und genauere Montage, was Kunden und Monteuren gleichermaßen zugutekommt. Mit Schindler R.I.S.E. setzen wir neue Maßstäbe bei Sicherheit, Qualität und Geschwindigkeit - und treffen damit weltweit auf steigende Nachfrage, da Kunden Bauprojekte effizienter und unter besseren Arbeitsbedingungen umsetzen wollen."

"Mit unserem Hochhausprojekt am Alexanderplatz entsteht ein Ort, der urbanes Leben neu denkt und der Idee folgt: Arbeiten, leben, entspannen - alles an einem Ort. Gleichzeitig unterstreicht das Projekt den hohen Anspruch von nachhaltiger Immobilienentwicklung und setzt auf innovative Lösungen. Mit Schindler R.I.S.E kommt dabei eine zukunftsweisende Technologie zum Einsatz, die die Aufzugsmontage effizienter macht und so einen reibungslosen Baufortschritt unterstützt", sagt Katharina Greis, COO Office bei Covivio Deutschland.

Über 030BLN von Covivio

Das europäische Immobilienunternehmen Covivio entwickelt im Herzen Berlins ein prägendes Hochhausprojekt: Mit dem 030BLN entsteht am Berliner Alexanderplatz eine neue architektonische Landmarke. Der Multi-Use-Tower wird 130 Meter hoch und bietet insgesamt 60.000 Quadratmeter Mietfläche für Einzelhandel, Gastronomie, Büroflächen und rund 300 Urban-Living-Einheiten. Das Projekt aus einem Sockelgebäude und einem 33-geschossigen Hochhaus verbindet Arbeiten, Leben und Freizeit in einem integrierten Nutzungskonzept. Die architektonische Gestaltung stammt von den preisgekrönten Architekten und Interior-Designern Sauerbruch Hutton, Studio Aisslinger und AGL Architekten. Die Fertigstellung ist für die zweite Jahreshälfte 2027 vorgesehen.

Über Schindler

Seit mehr als 150 Jahren bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen täglich 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Der 1874 gegründete Schindler Konzern ist ein weltweit führender Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen sowie zugehörigen Dienstleistungen. Die innovativen und umweltfreundlichen Zutritts- und Beförderungssysteme prägen maßgeblich die Mobilität urbaner Gesellschaften. Hinter diesem Erfolg stehen mehr als 69.000 Mitarbeitende in über 100 Ländern. Schindler Deutschland wurde 1906 als erste Auslandstochter gegründet und ist heute mit mehr als 4.000 Mitarbeitenden an 70 Standorten präsent.

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