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Reinigungsroboter nutzt erstmals selbstständig Schindler Aufzüge im Bauknecht-Quartier Bottrop

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Berlin/Bottrop (ots)

Im Bauknecht Quartier in Bottrop fährt seit heute erstmals ein autonomer Reinigungsroboter selbstständig mit den Schindler Aufzügen durch das Gebäude. Über eine digitale Schnittstelle ist der Roboter direkt mit der Aufzugssteuerung verbunden und kann eigenständig Aufzüge rufen, Etagen wechseln und seine Arbeit ohne manuelles Zutun verrichten. Damit reinigt er rund 1.200 Quadratmeter Allgemeinflächen über die Etagen hinweg - inklusive der Aufzugskabinen - vollständig autonom.

Im modernisierten, denkmalgeschützten Bauknecht Quartier in Bottrop ist ein autonomer Reinigungsroboter ab sofort im täglichen Gebäudebetrieb im Einsatz - und nutzt dabei die Schindler Aufzüge, um sich eigenständig zwischen den fünf Etagen zu bewegen. Der Roboter säubert regelmäßig die Allgemeinflächen in den Treppenhäusern sowie die Aufzugskabinen und ermöglicht dadurch einen besonders effizienten, durchgängig automatisierten Reinigungsprozess. Zwei weitere KI-gesteuerte Reinigungsroboter sind im Außenbereich im Einsatz.

Das Bauknecht-Quartier wurde von 2019 bis 2023 umfassend modernisiert und bietet auf 15.000 Quadratmetern moderne Büroflächen für zahlreiche Unternehmen im Herzen der Bottroper Innenstadt. Im Zuge der Modernisierung installierte Schindler sechs neue Aufzüge mit vier bis acht Haltestellen, die dank digitaler Technologien nicht nur hohen Fahrkomfort bieten, sondern auch rund um die Uhr mit dem Technical Operations Center von Schindler vernetzt sind. Fünf der sechs Aufzüge werden nun vom Roboter genutzt.

Schindler CoLab-Schnittstelle zwischen Roboter und Aufzug

Die Kommunikation zwischen Roboter, der Olivaw Plattform und Aufzug läuft über die Schnittstelle Robot Building Logistics. Sie ist Teil von Schindler CoLab, der zentralen Schnittstellenplattform von Schindler. In den vergangenen Wochen wurden die Aufzüge technisch in Zusammenarbeit mit der Firma Olivaw GmbH so vorbereitet, dass ein sicherer, stabiler und reibungsloser Informationsaustausch gewährleistet ist. Regelmäßige Softwareupdates stellen zudem sicher, dass alle Sicherheitsanforderungen erfüllt bleiben.

Stefan Janßen, Service & Modernization Sales Director bei Schindler Deutschland, erklärt: "Gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden bringen wir Innovationen im Immobilienbereich voran. Robotik-Lösungen werden eine zunehmend wichtige Rolle im Gebäudebetrieb spielen. Wir freuen uns, dass wir diese Innovation durch unsere modernen Aufzugslösungen ermöglichen. Der erste Reinigungsroboter in Bottrop, der unsere Aufzüge nutzt, ist ein großer Schritt - und wir hoffen, künftig viele weitere Roboter-Fahrgäste in unseren Anlagen zu sehen."

Garrit Bauknecht, Geschäftsführer von Bauknecht Immobilien, ergänzt: "Als Vermieter ist es unser Anspruch, unseren Mietern eine erstklassige und zukunftsorientierte Arbeitsumgebung zu bieten. Mit dem Einsatz von drei KI-gesteuerten Reinigungsrobotern in Zusammenarbeit mit TCOrobotics setzen wir neue Maßstäbe im effizienten Gebäudebetrieb. In Kombination mit den Aufzugslösungen von Schindler ermöglichen wir erstmals einen vollständig autonomen Einsatz über mehrere Etagen hinweg. So schaffen wir spürbare Mehrwerte für unsere Mieter - durch mehr Komfort, höhere Effizienz und nachhaltige Gebäudelösungen."

Ausgeprägte Robotik-Expertise bei Schindler

Schindler verfügt über umfangreiche Erfahrung im Zusammenspiel von Robotik und Aufzugstechnologie. Neben der Schnittstelle für den Reinigungsroboter im Bauknecht Quartier hat Schindler bereits weitere autonome Anwendungen erfolgreich realisiert - darunter Service-Roboter, die im Radisson Blu Hotel am Flughafen Zürich selbstständig mit Schindler Aufzügen fahren, sowie Transport-Roboter, die für das Krankenhaus-Labor in Lugano autonom zwischen Stockwerken verkehren. Zusätzlich setzt Schindler mit Schindler R.I.S.E einen eigenen Installationsroboter für Dübel- und Bohrarbeiten im Schacht ein, der Baustellenprozesse beschleunigt und sicherer macht.

Über Schindler

Seit mehr als 150 Jahren bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen täglich 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Der 1874 gegründete Schindler Konzern ist ein weltweit führender Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen sowie zugehörigen Dienstleistungen. Die innovativen und umweltfreundlichen Zutritts- und Beförderungssysteme prägen maßgeblich die Mobilität urbaner Gesellschaften. Hinter diesem Erfolg stehen mehr als 67.000 Mitarbeitende in über 100 Ländern. Schindler Deutschland wurde 1906 als erste Auslandstochter gegründet und ist heute mit mehr als 4.000 Mitarbeitenden an 70 Standorten präsent.

Text und Bilder stehen für Sie unter www.schindler.de im Bereich Presse zur Verfügung.

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Bianca Berger

Pressestelle

bianca.berger@schindler.com

+49 30 7029 2908

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