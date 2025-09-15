Stefanie Schnier

Stefanie Schnier: Preisgekrönte Paddleboards jetzt auch auf der Buchmesse

Frankfurt (ots)

Die Premium-Marke Lite Venture bringt ihre preisgekrönten Paddleboards auf die Frankfurter Buchmesse - und startet dieses Jahr eine besondere Kooperation mit der Körpertherapeutin und Autorin Stefanie Schnier. Beide Partner eint das Ziel, Menschen mehr Leichtigkeit und Ruhe zu vermitteln.

Lite Venture entwickelt im Schwarzwald Boards, die durch Stabilität und minimalistisches Design ein entspanntes, sicheres Gleiten ermöglichen. "Unsere Boards sind mehr als Sportgeräte. Sie geben Menschen ein Gefühl von Balance und Gelassenheit. Genau das spiegelt auch Stefanies Arbeit wider", sagt Lite Venture-Gründerin Anke von Maydell.

Schnier begleitet als Therapeutin Menschen dabei, Stress loszulassen und wieder in Kontakt mit sich selbst zu kommen. Sie ist selbst leidenschaftliche Stand-Up-Paddlerin - und lässt diese Erfahrung auch in ihre Bücher einfließen. "Wir stehen beide für das gleiche Grundgefühl: Ankommen, Durchatmen, bei sich sein", betont sie.

Als Highlight verlost Stefanie Schnier auf der Messe ein Lite Venture Paddleboard. Am Stand können Besucherinnen und Besucher zudem Schnier und ihre Bücher kennenlernen - und erfahren, wie Wasser und Wort ein gemeinsames Versprechen einlösen: mehr Gelassenheit im Leben.

Original-Content von: Stefanie Schnier, übermittelt durch news aktuell