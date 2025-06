Stefanie Schnier

Großer Erfolg für Stefanie Schnier: Lesung ihres Buches "Wenn nichts mehr geht" begeistert Publikum in Berlin

Berlin (ots)

Stefanie Schnier, Autorin des Buches "Wenn nichts mehr geht: Mein Weg aus Burnout, Overthinking und Depression", hat bei einer Lesung in einem Café im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg ein breites Publikum erreicht. Rund 70 Gäste, darunter junge Erwachsene, Senioren und sogar Kinder, nahmen an der Veranstaltung teil. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde noch am selben Tag ein Notdruck organisiert, um zusätzliche Exemplare des Buches bereitzustellen.

Während der Lesung präsentierte Schnier ausgewählte Passagen aus ihrem Werk in einem ruhigen und eindringlichen Ton, der die Nähe zum Thema spürbar machte. Ihre offene und persönliche Art berührte viele Zuhörer tief. Einige Gäste reagierten emotional, hatten Tränen in den Augen oder nickten zustimmend. Eine Besucherin äußerte: „Ich bin zutiefst berührt von der ehrlichen Darstellung.“ Ein weiterer Gast betonte: „Es ist schön, dass es so ein Buch gibt, um Angehörigen verständlich zu machen, was Burnout wirklich bedeutet.“

Das Buch schildert Schniers persönlichen Weg durch Burnout, Erschöpfung und Depression sowie den langsamen Wiederaufbau eines Lebens, das wieder ihr eigenes wurde. Als Mutter, Lehrerin und Partnerin war sie lange überlastet, bevor sie sich professionelle Hilfe suchte. Im Mittelpunkt stehen die Frühwarnzeichen, der Zusammenbruch, der Klinikaufenthalt und der achtsame Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben.

Schnier beleuchtet in ihrem Buch die mentale Überforderung in einer Gesellschaft, die Perfektion und ständige Verfügbarkeit als Normalzustand betrachtet. Besonders hervorzuheben ist der Ton des Buches: ehrlich, direkt und verständlich, ohne psychologische Fachsprache oder belehrenden Unterton. Schnier gelingt es, komplexe Themen wie Selbstfürsorge, Überforderung und gesellschaftlichen Leistungsdruck greifbar zu machen.

Ein weiterer zentraler Aspekt des Buches ist das Thema Gemeinschaft. Nach ihrer Therapie gründete Schnier eine Selbsthilfegruppe mit ehemaligen Mitpatienten. „Wir umarmen uns, freuen uns, uns wiederzusehen – und müssen nichts erklären“, sagte sie während der Lesung. Dieser Satz blieb vielen Zuhörerinnen und Zuhörern im Gedächtnis.

Das Buch wird nicht nur als Erfahrungsbericht wahrgenommen, sondern auch als Mutmacher für Betroffene, Angehörige und Fachkräfte. Es bietet konkrete Impulse, beschreibt Gedanken- und Handlungsmuster und zeigt Wege auf, wie Heilung möglich wird – ohne falsche Versprechen, aber mit viel Hoffnung.

Die Resonanz auf das Buch ist groß: Bei Onlinehändlern wie Amazon ist es derzeit nur mit längeren Wartezeiten erhältlich und auch im stationären Buchhandel ist es häufig vergriffen. Der Verlag hat bereits einen weiteren Nachdruck angekündigt.

Orbita Media Verlag ISBN: 978-3-9893530-8-4

Über die Autorin: Stefanie Schnier war viele Jahre als Lehrerin tätig. Nach ihrer Burnout-Erfahrung ließ sie sich zur Heilpraktikerin für Psychotherapie und zum Coach ausbilden. Heute begleitet sie Menschen auf ihrem Weg durch psychische Krisen. Mit ihrem Debütbuch hat sie ein Werk geschaffen, das nicht nur informiert, sondern auch emotional berührt und zur Reflexion einlädt.

