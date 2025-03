RTLZWEI

"Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten": Saisonstart in Mannheims Kleingärten

München (ots)

Ganz in Rosa: Enikö verwandelt ihren Garten in ein zauberhaftes Osterparadies

Jürgen und Wendelin verzweifeln beim Aufbau des neuen Gewächshauses

Ab 24. März 2025 um 16:05 Uhr bei RTLZWEI und ab dem 17. März im Premium-Bereich auf RTL+

Der Frühling naht und alles wächst und gedeiht! Und so wird auch die Vorfreude der Mannheimer Kleingartenbesitzer auf die neue Saison wieder zum Leben erweckt. Voller Tatendrang beginnen sie mit den Vorbereitungen - von der Hochbeetbepflanzung über Rasenpflege bis hin zum Bau eines Gewächshauses ist viel zu tun. Die neuen Folgen von "Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten", ab 24. März 2025 täglich von Montag bis Freitag um 16:05 Uhr bei RTLZWEI.

"Die Saison geht los. Die Sonne kommt raus. Es fängt alles an zu treiben, zu wachsen, zu gedeihen und zu blühen. Die Leute leben auf." Die Mannheimer Kleingartenbesitzer freuen sich jedes Jahr aufs Neue, von ihrem Winterschlaf aufzuwachen und in ihren Garten zurückzukehren. Voller Motivation starten sie in die neue Saison. Klar ist aber auch: Der Frühling bringt viel Arbeit mit sich.

Enikö und Wendelin verbinden den Frühling mit Osterdekoration. Deshalb starten sie in ihrem Garten mit jeder Menge rosafarbener Dekoration. Wendelin greift seiner Frau dabei tatkräftig unter die Arme - auch, wenn rosa nicht unbedingt seine Lieblingsfarbe ist. Sobald dieser Schritt erledigt ist, steht auch schon die Planung für das nächste große Projekt bevor. Die beiden Hobbygärtner haben sich ein Hochbeet bestellt und bauen dieses nun auf. Zum Glück ist Wendelin handwerklich sehr geschickt. Nach und nach stellt das Ehepaar jedoch fest, dass der Boden des Hochbeets fehlt. Wurde die Bestellung falsch geliefert?

In der Kleingartenanlage Mannheim-Süd hat Fitnessfreak Daniel seine ganz eigene Vorstellung, wie sein Garten diese Saison aussehen soll. Er möchte alles so akkurat wie möglich haben. Damit das auch so funktioniert, montiert er einen neuen Zaun samt Gartentor entlang der Gartenparzelle. Zur Unterstützung kommt sein Bekannter Uwe mit einem Kollegen vom Kleingartenverein vorbei. Zusammen geht die Arbeit schon viel schneller.

Auch bei Jürgen im Garten wird ordentlich geschraubt und gearbeitet. Er hat sich ein neues Gewächshaus gekauft und möchte es nun mit Gartennachbar Wendelin aufbauen. Eigentlich verstehen die beiden Männer ihr Handwerk, doch die Anleitung scheint komplizierter zu sein als gedacht. Bevor die Motivation schwindet, legen die beiden eine Pause ein. Jürgen ist gelernter Bäckermeister und hat einen eigenen Ofen in seinem Garten. Damit geht er seiner zweiten Leidenschaft nach. Dieses Mal überrascht er seinen Helfer mit einem Krustenbraten. Ob das Zusammenbauen des Gewächshauses nach dieser Stärkung einfacher gelingt?

Die Sendung wird von UFA Show & Factual produziert. Ausstrahlung ab 24. März 2025, um 16:05 Uhr, bei RTLZWEI. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der Ausstrahlung sind die Folgen sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

Über "Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten":

Ab in die Schrebergärten! Die Doku-Soap "Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten" aus Mannheim nimmt uns mit in die Welt der Kleingartenanlagen. Hier trifft man auf eine bunte Truppe an "Streber-Gärtnern". In jeder Folge ist zu sehen, wie die Kleingärtnerinnen und Kleingärtner sich gegenseitig unterstützen und mit kleinen und großen Problemen umgehen. Denn eins verbindet sie alle: die Liebe zur Natur und die Freude an der Gartenarbeit.

