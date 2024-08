Umfrage der Deutschen Umwelthilfe: Nur vier Bundesländer verbieten umwelt- und klimaschädliche Einweg-Produkte in ihren Behörden

Berlin (ots) - - Mehr als 21.000 Teilnehmende der Aktion "Monster-SUV raus aus meiner Stadt!" haben die DUH gebeten, Anträge gegen immer mehr und immer größere Autos in ihrer Stadt zu stellen - DUH stellt weitere Anträge in 174 zusätzlichen Städten - nachdem im Juni bereits in 150 Städten Anträge gestellt ...

mehr