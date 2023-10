PHOENIX

phoenix informiert mehr als zehn Stunden live über die Landtagswahlen in Bayern und Hessen

Bonn (ots)

In Bayern und Hessen werden am Sonntag, den 8. Oktober 2023, neue Landtage gewählt. Die Wahlen haben Gewicht: In Bayern sind rund 9,4 Millionen Wahlberechtigte zur Stimmabgabe aufgerufen, in Hessen rund 4,3 Millionen. Die Auswirkungen beider Wahlen dürften weit über die beiden Bundesländer hinausgehen: Wie schneiden die Ampelparteien ab und was folgt daraus für die Regierungskoalition in Berlin? Können die Unionsparteien vielleicht doch von den Fehlern der Ampel profitieren? Verhilft der Höhenflug der AfD im Osten der Partei auch im Westen zu Erfolgen? Diese und weitere spannende Fragen dürften den Wahlabend bestimmen.

phoenix berichtet am Sonntag ab 17.00 Uhr live über beide Wahlen. Durch die Sendung aus dem Bonner Studio führt Eva Lindenau. Experte an ihrer Seite ist der Berliner Parteien- und Wahlforscher Thorsten Faas (Freie Universität Berlin), der die Zahlen des Abends analysieren und einordnen wird. Als einziger deutscher Sender zeigt phoenix die Prognosen und Hochrechnungen von ARD und ZDF; den Auftakt machen die Prognosen beider Muttersender um 18.00 Uhr nach Schließung der Wahllokale. phoenix-Reporter Marc Steinhäuser berichtet aus dem bayerischen Landtag im München. Er wird Kenner der bayerischen Landespolitik befragen sowie Reaktionen und Stimmen zum Ausgang der Wahl einfangen. Aus dem hessischen Landtag in Wiesbaden meldet sich phoenix-Reporter Aydogan Makasci mit Gästen und Reaktionen zum Ausgang der Hessen-Wahl. Die Berliner phoenix-Korrespondenten sammeln Stimmen und Reaktionen in den Berliner Parteizentralen ein. Werden die bestehenden Regierungsbündnisse aus CSU und Freien Wählern in Bayern und aus CDU und Grünen in Hessen weiterregieren können? Nach den jüngsten Umfragen scheint eine Fortsetzung beider Koalitionen realistisch.

Nach der Tagesschau mit Gebärde (20.00 Uhr) und frischen Hochrechnungen zeigt phoenix ein Porträt über den amtierenden bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (20.25 Uhr). Im Anschluss begrüßt Michaela Kolster in der phoenix wahlrunde (21.00 Uhr) drei Journalistenkolleg:innen zur gemeinsamen Analyse und Einordnung der sich abzeichnenden Wahlergebnisse. Ihre Gäste sind Katharina Hamberger vom Deutschlandfunk, Eckart Lohse (Frankfurter Allgemeine Zeitung) und Stephan-Andreas Casdorff (Herausgeber, Tagesspiegel). Nach dem heute journal (21.50 Uhr) mit Gebärde wiederholt phoenix um 22.20 Uhr die Berliner Runde des Ersten mit den Parteivorsitzenden der im Bundestag in Fraktionsstärke vertretenen Parteien. Um 22.50 Uhr meldet sich phoenix-Moderator Marlon Amoyal in einer aktuellen phoenix vor ort-Ausgabe mit einer Zusammenfassung des Tages sowie mit frischen Zahlen und Reaktionen zur Wahl.

Am Montagmorgen beginnt phoenix um 8.00 Uhr mit weiteren Analysen, Interviews und Reaktionen zu beiden Wahlen. Die phoenix vor ort-Sendung beginnt traditionell mit Interviews der Generalsekretäre der Bundesparteien. Es folgen die Gremiensitzungen und Pressekonferenzen der Bundesparteien in Berlin, die phoenix größtenteils live überträgt. Außerdem zeigt phoenix die Pressekonferenzen der jeweiligen Landeswahlleiter, die sich zum Verlauf der Wahlen äußern und ein vorläufiges Endergebnisse verkünden, sofern die Auszählungen dies schon zulassen. Durch die Sendungen führen die phoenix-Moderator:innen Stephan Kulle, Claudia Davies und Julia Grimm. Experte im Studio ist der Politikwissenschaftler Prof. Uwe Jun von der Universität Trier.

Neben der TV-Bericherstattung informiert phoenix auch auf der Homepage phoenix.de sowie in diversen Socialmedia-Kanälen über Prognosen, Hochrechnungen sowie Reaktionen zu den Wahlen in Bayern und Hessen.

Die gesamte Veranstaltung wird LIVE auf phoenix übertragen und ist zudem als Stream auf phoenix.de verfügbar.

