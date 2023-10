PHOENIX

Schirdewan zu US-Innenpolitik: Es kann zu "internationalen Turbulenzen" kommen

Straßburg/Bonn (ots)

Der Co-Vorsitzende der Partei Die Linke, Martin Schirdewan, befürchtet nach der Abwahl des Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy (Rep), Störungen in der globalen Zusammenarbeit mit den USA. Der Linken-Politiker mahnte, es könne nun zu "internationalen Turbulenzen" kommen. Damit die länderübergreifende Kooperation etwa beim Klimaschutz und in den Vereinten Nationen wieder funktioniere, müsse schnell ein Nachfolger für den Posten benannt werden. "Die Amerikaner müssen jetzt erstmal ihre Hausaufgaben machen und sich neu sortieren", so Schirdewan bei phoenix. In der Nacht zu Mittwoch hatte das US-Repräsentantenhaus auf Betreiben extrem konservativer Abgeordneter den Vorsitzenden der Kammer mit den Stimmen von Republikanern und Demokraten abgewählt.

