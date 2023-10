PHOENIX

PROGRAMMHINWEIS phoenix live: Festakt zum Tag der Deutschen Einheit - Dienstag, 3. Oktober 2023, 12.30 Uhr

Die offiziellen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit finden dieses Jahr in Hamburg statt. Höhepunkt der Einheitsfeierlichkeiten ist am 3. Oktober der Festakt in der Elbphilharmonie. Neben dem Gastgeber, Hamburgs Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher, wird in diesem Jahr der Bundesverfassungsgerichtspräsident Stephan Harbarth eine Festrede halten. Erwartet werden rund 1.300 Gäste, darunter die gesamte Staatsspitze sowie die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer. phoenix überträgt den Festakt ab 12.30 Uhr live in voller Länge und mit Gebärdendolmetschung.

