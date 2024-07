ELDOORADO GmbH

Florian Sommer von der ELDOORADO GmbH: Warum gerade jetzt die richtige Zeit für den Offline-Vertrieb ist

Hohe Strompreise und eine Vielzahl von Anbietern - die Orientierung auf dem Energiemarkt ist schwierig. Florian Sommer, Geschäftsführer der ELDOORADO GmbH, bietet hier Unterstützung: Er leitet den offiziellen Außendienst für führende Anbieter von Strom, Gas und Glasfaser und hilft seinen Kunden dabei, passende Tarife zu finden. Zudem schafft er attraktive Arbeitsplätze, insbesondere für Quereinsteiger. In diesem Beitrag erfahren Sie, warum der Offline-Vertrieb heute wichtiger denn je ist.

Die Strompreise in Deutschland steigen immer weiter und viele Menschen suchen nach einem alternativen Energieanbieter. Trotz der boomenden Digitalisierung sehnen sich viele Menschen in solchen Anliegen aber nach einer persönlichen Beratung durch qualifizierte Fachkräfte. Besonders ältere Menschen, deren Renten durch steigende Nebenkosten zunehmend belastet werden, möchten den Aufwand einer Online-Recherche vermeiden und vertrauenswürdige Angebote erhalten. Der Direktvertrieb von Versorgungsverträgen an der Haustür scheint die perfekte Lösung zu sein - doch noch immer leidet diese Branche unter einem schlechten Ruf. "Leider gibt es tatsächlich einige schwarze Schafe im D2D-Vertrieb, was unserer Branche auch Vorurteile als potenzieller Arbeitgeber einbringt", sagt Florian Sommer, Geschäftsführer der ELDOORADO GmbH. "Neulinge sollten sich daher gründlich über ihren potenziellen Arbeitgeber informieren, um nicht an unseriöse Anbieter zu gelangen."

"Wir aber setzen auf saubere, transparente und seriöse Arbeit - das schätzen sowohl unsere Kunden als auch unsere Mitarbeiter und diejenigen, die es noch werden möchten", betont der Experte. "Unsere Verantwortung als Arbeitgeber besteht darin, berufliche Orientierung zu bieten und neue Mitarbeiter umfassend einzuarbeiten." Mit der ELDOORADO GmbH übernimmt Florian Sommer den offiziellen Außendienst für die größten Strom-, Gas- und Glasfaseranbieter im Door-to-Door-Vertrieb. Dabei teilt er nicht nur seine umfassende Expertise im Direktvertrieb mit seinen Mitarbeitern, sondern bietet ihnen auch attraktive Anreize wie das begehrte D2D-Coaching bei der SHRS Consulting GmbH und lukrative Provisionen.

Rückkehr zur persönlichen Beratung: Warum Door-to-Door-Beratung wieder im Trend liegt

Der digitale Vertrieb hat besonders in den vergangenen Jahren einen deutlichen Aufschwung erlebt. Mittlerweile sehnen sich allerdings viele Menschen wieder nach persönlichen Beratungen. Grund dafür sind mitunter die unsicheren Zeiten im Kontext steigender Preise in allen Lebensbereichen, in denen jede finanzielle Entscheidung wohlüberlegt sein will. Statt online Verträge abzuschließen, suchen die Menschen daher vermehrt die Interaktion mit ausgebildeten Experten. "Besonders ältere Menschen wissen die persönliche Betreuung und Beratung durch ausgebildete Experten zu schätzen", betont Florian Sommer. "Schließlich haben sie nicht selten Schwierigkeiten, sich im Online-Tarifdschungel zurechtzufinden und fürchten, eine falsche Entscheidung zu treffen." Diese Entwicklung macht den Door-to-Door-Vertrieb und die damit verbundenen persönlichen Beratungen derzeit immer beliebter. Neben dem persönlichen Kontakt, den Kunden wieder vermehrt wahrnehmen, liegen im D2D-Vertrieb auch Vorteile gegenüber Unternehmen: Sie können wieder direkten Kontakt zu ihren Kunden herstellen, ohne große Störfaktoren und damit Kunden gewinnen, die sie online nicht erreichen würden.

ELDOORADO GmbH: Mit einem positiven Mindset zu finanzieller Freiheit durch D2D-Vertrieb

"Wir bei ELDOORADO sorgen allerdings nicht nur für zufriedene Kunden, sondern halten auch besondere Vorteile für unsere Mitarbeiter bereit", betont Florian Sommer. "So ist eine Anstellung bei uns grundsätzlich für jeden interessant, der seinen Verdienst selbst in die Hand nehmen möchte. Bei uns muss niemand in einer Fabrik, im Büro oder auf einer Baustelle arbeiten, sondern kann durch 1:1 umsetzbare Strategien gutes Geld verdienen." Auch Quereinsteiger sind im Unternehmen herzlich willkommen und werden vollumfänglich eingearbeitet.

Mitarbeiter bei ELDOORADO sind fest angestellt und erhalten eine leistungsbezogene Vergütung, bestehend aus einem festen Gehalt und einer unbegrenzten Provision. "So ist es auch Einsteigern ohne Vorkenntnisse im Vertrieb möglich, durch Engagement und Eigeninitiative ein überdurchschnittliches Einkommen erzielen - und haben so die Möglichkeit, den Vertrieb ohne Druck von Grund auf zu erlernen, ohne die Risiken der Selbstständigkeit eingehen zu müssen", sagt Florian Sommer.

Als Geschäftsführer bringt er selbst eine langjährige Erfahrung im Direktvertrieb mit, in der er zahlreiche Herausforderungen erfolgreich gemeistert und ein tiefes Verständnis für den Markt und seine Dynamiken entwickelt hat. In seiner besten Zeit gewann er selbst 281 Neukunden Eigenumsatz pro Monat - er ist überzeugt, dass jeder mit der richtigen Unterstützung und genügend Einsatzbereitschaft ebenfalls mit Leichtigkeit bis zu 150 Neukundenverträge monatlich abschließen kann. "Viele Deutsche zahlen überhöhte Preise für Strom und Gas und könnten durch einen Wechsel sparen, wissen aber oft nicht wie oder haben keine Lust dazu. Doch das Bewusstsein dafür steigt: Deswegen ist es heutzutage einfacher als je zuvor, im Door-to-Door-Vertrieb durchzustarten", so Florian Sommer abschließend.

