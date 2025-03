RTLZWEI

"#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt": Schäferstündchen im Zelt und Schock-Nachricht für ein Team

Bei Gigi und Sandra geht's heiß her

Ansage von Dilara Kruse: Sollte Couple Roaya mehr Dankbarkeit zeigen?

"#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" läuft am 19. März 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Tag zwei und der Schock sitzt bei einigen Couples tief. Der Ausgang der Exit-Challenge lässt die Teilnehmenden sauer und enttäuscht zurück. Und auch Iris und Stefan müssen einen Rückschlag einstecken, denn bei der letzten Challenge hat sich das Reality-Urgestein schlimmer verletzt als angenommen. Müssen sie das Camp verlassen? Die zweite Episode von "#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" läuft am 19. März 2025, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI.

Nach den Fake-Lovestory-Gerüchten ist vor dem Schäferstündchen: Gigi Birofio ergibt sich seiner Lust direkt an Tag zwei und macht Platz in seinem Bett für Sandra Sicora. Die ist ja eigentlich seine Gegnerin, doch im Bett scheint es bei den beiden besser zu harmonieren als bei so manchem Couple im Camp. Dass man sich das Zelt mit weiteren Stars teilt, ist den beiden egal, es geht heiß her und am Ende macht der Italiener ein Geständnis.

Spielerfrau Dilara Kruse macht ihrer Freundin Roaya eine Ansage: Sie erkennt ihre Freundin nicht wieder! Sie möchte sich im Reality-TV einen Namen machen, performt aber in Dilaras Augen bisher nicht. Dabei ist Dilara nur aus Freundschaft zu ihr da, um sie zu pushen. Sollte Roaya mehr Dankbarkeit zeigen, welche Türen sie geöffnet bekommt? Reality-Tratschtante Julian F.M. Stoeckel hingegen kommt aus dem Kichern gar nicht mehr heraus: Gigi lässt es sich nicht nehmen, in Stoeckels Koffer zu wühlen und als "Frau Birofio" das Zelt zu verlassen. Die Performance gefällt Julian und lockert die Stimmung im Camp auf. Schock unterdessen bei Stefan und Iris: In der ersten Challenge ist die Katzenberger-Mutter härter auf der Wasseroberfläche aufgekommen als erwartet. Jede Bewegung fällt ihr schwer. Was hat das für das Couple zu bedeuten?

In der zweiten Challenge zeigt sich Julian derweil von einer neuen, mutigeren Seite: Gemeinsam mit Tobi seilt er sich an einem Hang ab, von wo aus die beiden Schaumstoffwürfel ins Wasser zu den anderen Teilnehmenden werfen müssen. Jeder Würfel steht für eine Summe. Schaffen es alle als Team, die Gewinnsumme zu retten, oder müssen sie sich erneut von Tausenden von Euro verabschieden?

"#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" wird von RTL Studios produziert. Ausstrahlung am 19. März 2024, 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der TV-Ausstrahlung sind sie sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran wieder im PREMIUM-Bereich.

Über "#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt":

Mehrere Teams, bestehend aus Liebes- und Freundschaftspaaren, wetteifern in verschiedenen Herausforderungen um ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro. Fehler oder das Nichterfüllen der Aufgaben verringern die Gewinnsumme. In regelmäßigen Nominierungsrunden wählen die Paare zwei Couples aus, die in einer Exit-Challenge um ihr Weiterkommen kämpfen. Das Paar, das diese Challenge verliert, muss die Show verlassen. Im Finale, in dem zwei Couples gegeneinander antreten, wird entschieden, welches Team das Preisgeld mit nach Hause nehmen kann.

