"Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten": Der Frühling steht vor der Tür - was ist jetzt im Garten zu tun?

Hobby-Gärtner aus Mannheim geben Tipps zum Frühlingsstart

So gelingt die Vorbereitung für eine erfolgreiche Ernte im Gewächshaus

Ab 24. März 2025 um 16:05 Uhr bei RTLZWEI und ab dem 17. März im Premium-Bereich auf RTL+

In den Mannheimer Kleingärten steht der Frühling vor der Tür. Die Hobbygärtner stimmen sich schonmal auf die neue Gartensaison ein und bereiten ihren Garten vor. To Dos: Das Gewächshaus wird für die neue Saison vorbereitet. Dabei muss auf weit mehr geachtet werden als nur die Pflanzen. Tipps zur Gartenpflege gibt es in den neuen Folgen von "Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten", ab 24. März 2025 um 16:05 Uhr bei RTLZWEI.

Alex, der erste Vorsitzende des Kleingartenvereins Mannheim-Süd weiß genau, was vor Beginn der Gartensaison zu tun ist. Zusammen mit Ehefrau Bianca und Hündin Loulou wird ein Gewächshaus vorbereitet. Dafür benötigen Alex und Bianca jede Menge frische und nährstoffreiche Erde. Dann kann gepflanzt werden. In diesem Jahr entscheidet sich das Ehepaar unter anderem für Tomaten, Gurken und Melonen. Letzteres haben die Hobbygärtner noch nie angepflanzt. Ob dieses Experiment gelingt? Die beiden sind zuversichtlich und vertrauen auf ihr Wissen und das Gewächshaus.

Alex und Bianca sind sich sicher, dass das Gewächshaus die reichhaltige Ernte unterstützt. Warum ist ihrer Meinung nach ein Gewächshaus eine gute Investition? Alex: "Wir haben ein Gewächshaus, weil es darin einfach schöner gedeiht, die Wärme sich drin hält und dann kommen die Früchte auch schöner dabei raus."

Hier sind einige wichtige Tipps zur richtigen Pflege eines Gewächshauses:

1. Regelmäßige Belüftung

Um Schimmelbildung und Pilzkrankheiten zu vermeiden, sollte das Gewächshaus regelmäßig gelüftet werden. Eine gute Luftzirkulation sorgt dafür, dass sich Feuchtigkeit nicht staut und die Pflanzen gesund bleiben.

2. Die richtige Temperatur

Viele Pflanzen gedeihen am besten bei einer Mindesttemperatur von 18-20 Grad. Besonders wärmeliebende Pflanzen benötigen konstante Temperaturen, um optimal zu wachsen.

3. Nährstoffreiche Erde

Damit die Pflanzen mit ausreichend Nährstoffen versorgt werden, ist es wichtig, die Erde regelmäßig auszutauschen. Bianca: "Das muss alles ausgewechselt werden, man kann nicht in die alte Erde neues Saatgut einpflanzen. Ohne frische Nährstoffe geht es einfach nicht."

4. Fruchtwechsel beachten

Wenn jedes Jahr dieselben Pflanzen an derselben Stelle wachsen, kann das die Bodenqualität beeinträchtigen und das Krankheitsrisiko erhöhen. Deshalb setzen Alex und Bianca dieses Jahr zum ersten Mal auf Melonen, um für Abwechslung im Beet zu sorgen.

5. Ausreichende Bewässerung

Damit die Pflanzen gesund bleiben, ist eine gleichmäßige Wasserversorgung entscheidend. So bleibt die Feuchtigkeit im Gewächshaus auf einem stabilen Niveau und die Pflanzen können gut wachsen.

Mit diesen Tipps steht einer erfolgreichen Ernte nichts mehr im Weg.

Die Sendung wird von UFA Show & Factual produziert. Ausstrahlung ab 24. März 2025, um 16:05 Uhr, bei RTLZWEI. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der Ausstrahlung sind die Folgen sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

Über "Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten":

Ab in die Schrebergärten! Die Doku-Soap "Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten" aus Mannheim nimmt uns mit in die Welt der Kleingartenanlagen. Hier trifft man auf eine bunte Truppe an "Streber-Gärtnern". In jeder Folge ist zu sehen, wie die Kleingärtnerinnen und Kleingärtner sich gegenseitig unterstützen und mit kleinen und großen Problemen umgehen. Denn eins verbindet sie alle: die Liebe zur Natur und die Freude an der Gartenarbeit.

