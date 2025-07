Stefanie Schnier

Burnout-Bestseller: Wie Stefanie Schnier mit ehrlichen Worten Amazon erobert

Stefanie Schnier erzählt unverblümt von ihrem Weg aus Burnout - und trifft damit einen Nerv in der Gesellschaft

Stefanie Schnier hat mit ihrem Buch "Wenn nichts mehr geht: Mein Weg aus Burnout, Overthinking und Depression" derzeit die Spitze der Amazon-Bestsellerliste in der Kategorie "Neurosen" erklommen. Die Heilpraktikerin für Psychotherapie und ehemalige Lehrerin spricht in ihrem Werk unverblümt über ihren Weg aus der Erschöpfung - und trifft damit einen Nerv in einer Gesellschaft, die immer häufiger mit psychischen Belastungen zu kämpfen hat.

Vom Ausgebranntsein zum Neuanfang

Jahrelang jonglierte Stefanie Schnier zahlreiche Rollen: Mutter, Partnerin, Lehrerin. Nach außen schien sie stark und leistungsfähig, doch innerlich war sie ausgelaugt und leer. "Der Alltag war für mich ein endloser Spagat zwischen Verpflichtungen und dem Gefühl, nie genug zu sein", erzählt sie rückblickend. Der ständige Druck, funktionieren zu müssen, zehrte an ihren Kräften.

Schließlich zwang sie ihr Körper zur Pause. Ein Hörsturz, Schwindelanfälle und lähmende Müdigkeit brachten sie an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. "Ich konnte einfach nicht mehr - weder körperlich noch seelisch", erinnert sich Schnier. Diese tiefste Verzweiflung markierte gleichzeitig den Beginn ihres neuen Lebenswegs.

In ihrem Buch berichtet sie schonungslos von dieser Zeit - vom Zusammenbruch über Klinikaufenthalt bis hin zum behutsamen Wiederaufbau ihres Lebens. Dabei verzichtet sie bewusst auf Fachsprache und nutzt eine klare, direkte Ausdrucksweise, die das Thema für viele Betroffene greifbar macht und Hoffnung schenkt.

Das Buch ist mehr als ein persönlicher Erfahrungsbericht - es ist ein Lehrstück über das Ausbrechen aus überfordernden Systemen, die uns krank machen. Schnier zeigt Wege auf, wie man sich von destruktiven Erwartungen lösen und wieder zu sich selbst finden kann.

Bestseller mit Herz und Mut - und die Kraft der Musik

Schon vor der erfolgreichen Online-Lesung auf LinkedIn mit rund 30 Teilnehmerinnen stand das Buch auf Platz 1 der Amazon-Kategorie "Neurosen". Die Lesung brachte viel positives Feedback und intensive Rückmeldungen. "Danke für den schönen Abend und deine ehrlichen Worte", schrieb eine Teilnehmerin. Eine andere ergänzte: "Deine Offenheit macht das Thema sehr nachvollziehbar und berührend."

Aufgrund der großen Nachfrage hat der Verlag bereits einen ersten Nachdruck in Auftrag gegeben, der Mitte Juli erscheinen soll. Für Stefanie Schnier ist der Erfolg eine Chance, das Tabuthema Burnout aus der gesellschaftlichen Ecke zu holen - und Menschen zu ermutigen, sich frühzeitig Hilfe zu suchen.

Am 1. August 2025 lädt sie zu einer besonderen Veranstaltung ins Berliner Begine-Frauenkulturcafé ein: Unter dem Motto "Wir schenken dir gute Gefühle" können Frauen gemeinsam singen, atmen und erleben, wie Musik auf Seele und Körper wirkt. Begleitet wird die Lesung von Stimmcoach Franziska Buchner. "Musik war für mich ein entscheidender Baustein auf meinem Heilungsweg", erklärt Schnier.

Für sie ist Musik nicht nur Begleitung, sondern ein aktives Heilmittel, das tief berührt und verbindet. Die Veranstaltung richtet sich ausschließlich an Frauen und möchte Mut machen, sich selbst mehr Aufmerksamkeit und Selbstfürsorge zu schenken.

Burnout - Spiegel einer überforderten Gesellschaft

Stefanie Schnier versteht Burnout nicht als individuelles Versagen, sondern als Symptom einer Gesellschaft, die Leistung, ständige Erreichbarkeit und Perfektionismus als Normalzustand fordert. "Wir leben in einer Welt, die uns krank macht, wenn wir nicht aufpassen", sagt sie. "Deshalb müssen wir lernen, uns von schädlichen Systemen zu lösen, aus Mustern auszubrechen, die uns nicht guttun, und mehr Mitgefühl für uns und andere zu entwickeln."

Bei einer früheren Lesung im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg erlebten rund 70 Besucherinnen und Besucher eine berührende Atmosphäre. Viele erkannten sich in Schniers Geschichte wieder. "Endlich ein Buch, das auch Angehörigen hilft, Burnout wirklich zu verstehen", lobte eine Teilnehmerin.

Das Buch ist nicht nur ein Erfahrungsbericht, sondern auch ein Mutmacher und praktischer Ratgeber. Es bietet Betroffenen, Angehörigen und Fachkräften konkrete Impulse und zeigt realistische Wege zur Heilung - ohne falsche Versprechen, aber mit ehrlicher Hoffnung.

Buchdetails:

"Wenn nichts mehr geht - Mein Weg aus Burnout, Overthinking und Depression"

Orbita Media Verlag

ISBN: 978-3-9893530-8-4

Veranstaltung

01. August 2025, 18 Uhr

Ort: Begine Frauenkulturcafé, Potsdamer Str. 139, Berlin

Zutritt nur für Frauen - weitere Infos unter www.begine.de

