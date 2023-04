WDR Westdeutscher Rundfunk

Hallo Türkiye – Was wählst du? COSMO berichtet aus der Türkei

Köln (ots)

COSMO will wissen: Was bewegt vor allem die jungen Menschen in der Türkei vor der Wahl am 14. Mai? An diesem Tag stellen sich Präsident und Parlament dem Votum der Türk:innen – viele sprechen von einer Schicksalswahl.

Um diese Frage zu klären, schickt COSMO kurz vor der Wahl die beiden Reporterinnen Fulya Cansen und Sümeyra Kaya in die Türkei. Sie recherchieren in verschiedenen türkischen Städten, sprechen mit den Menschen und nehmen die Stimmung im Land auf.

Ab dem 2. Mai berichten sie dann regelmäßig bei COSMO im Radio, auf Instagram sowie in den beiden Podcasts COSMO Türkçe und COSMO Kurdî, zudem im Facebook-Angebot COSMO Türkce.

Folgende Schwerpunkte sind geplant:

In Izmir sprechen die beiden Reporterinnen mit jungen Menschen über Zukunftspläne und -ängste.

In Diyarbakir fragen sie speziell junge Kurd:innen, was sie sich von der Wahl erhoffen. Die Kurd:innen werden eine Schlüsselrolle bei der Wahl spielen.

Im von Erdbeben zerstörten Hatay recherchieren sie die Auswirkungen der Katastrophe auf die anstehende Wahl.

In Istanbul sind Interviews mit jungen Erdogan-Anhänger:innen sowie mit Politiker:innen und Künstler:innen geplant.

„Durch den direkten Draht zu unserem Publikum wissen wir, wie sehr die Wahlen in der Türkei die Menschen hier in Deutschland bewegen – und zwar nicht nur die türkischen und kurdischen Communities“, sagt Tuncay Özdamar, Leiter der türkischen Redaktion. „Mit unserer Berichterstattung wollen wir die unterschiedlichen Perspektiven der Menschen in ausgewählten türkischen Städten abbilden und somit die Geschehnisse rund um die Wahlen besser verständlich machen.“

Sümeyra Kaya ist freie Journalistin, Moderatorin der COSMO Frühsendung und der Lokalzeit Köln.

Fulya Cansen arbeitet als Redakteurin für die Podcasts COSMO Türkçe und COSMO Kurdî.

COSMO ist das junge internationale Kulturangebot von WDR, rbb und Radio Bremen. Neben dem deutschsprachigen Radioprogramm und den Digitalangeboten von COSMO prägen Podcasts in über zehn Sprachen das programmliche Angebot des Senders.

