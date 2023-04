WDR Westdeutscher Rundfunk

Türen auf mit der Maus: Kinder können jetzt mitbestimmen und sich "Wertvolle Schätze" wünschen

Für „Türen auf mit der Maus“ am 3. Oktober können Kinder sich jetzt selbst Türen wünschen, die sich für sie öffnen sollen. So können Kinder mitbestimmen, welche Betriebe, Labore, Institute, Unternehmen, Museen und viele mehr sich am diesjährigen Maus-Aktionstag beteiligen.

Kinder können Veranstalter:innen über eine digitale Postkarte auf die-maus.de direkt anschreiben und zur Teilnahme an „Türen auf mit der Maus“ 2023 einladen. Oder sie teilen dem Maus-Team beim WDR mit, welche Tür sich in diesem Jahr unbedingt für sie öffnen soll. Der bundesweite Aktionstag „Türen auf mit der Maus“ findet bereits zum zwölften Mal statt. Ab sofort kann man sich auf die-maus.de auch für Veranstaltungen zum diesjährigen Motto „Wertvolle Schätze“ anmelden.

Pünktlich zum Start der Mitmach-Aktion sendet WDR 2 am 1. Mai von 9 bis 18 Uhr das Special „Mit der Maus in den Mai“, unter anderem mit vielen spannenden Fragen und einem Maus-Quiz. Vom Maus-Team mit dabei sind Clarissa Corrêa da Silva und Ralph Caspers. Ralph ist zudem Türöffner in der großen „Frag doch mal die Maus“-Show, die am 20. Mai um 20.15 Uhr im Ersten erstmals von Esther Sedlaczek moderiert wird. Ralph ist hier mit dem zwölfjährigen Zeno im Hamburger Hafen unterwegs, wo sich für ihn die Türen in die Hi-Tech-Welt des hochmodernen Container-Terminals öffnen.

Alle Infos zu „Türen auf mit der Maus“ stehen auf der Maus-Webseite zur Verfügung. Die Redaktion für „Türen auf mit der Maus“ haben Anja Myriam Anton und Susanne Kuttler (beide WDR).

