MEDION

Selbstständig statt ständig selbst: MEDION launcht wendigen Haushaltshelfer mit Absaugstation

Bild-Infos

Download

Essen (ots)

Der MEDION X20 SW+ ist die neueste Ergänzung in der MEDION Haushaltsroboter-Produktpalette. Mit der praktischen Absaugstation reinigt er besonders lange selbstständig die Wohnung.

Passend zum Frühjahrsputz erweitert MEDION seine Produktpalette um einen weiteren Saugroboter mit Absaugstation. Der MEDION X20 SW+ übernimmt sowohl das Saugen als auch Wischen und erledigt beides dank der hochwertigen Lasernavigation besonders präzise.

Wie bereits der S40 und der X50 SW, sticht der MEDION X20 SW+ mit einer praktischen Absaugstation heraus: Damit arbeitet er tagelang komplett eigenständig, da er seinen Staubbehälter selbst entleeren kann. Die Steuerung erfolgt smart per App- oder Sprachsteuerung. Nachdem der Saug- und Wischroboter per Lasernavigation die Wohnfläche gescannt hat, können über die App mit wenigen Handgriffen No-Go-Zonen erstellt werden, von denen sich der Roboter dann zuverlässig fernhält. Praktisch, wenn sich zum Beispiel unter einem Schrank Kabel befinden. Gleichzeitig kann der kleine Helfer auch gezielt zur Reinigung in einen bestimmten Raum bestellt werden.

Der MEDION X20 SW+ verfügt noch über weitere Sensoren. An der rechten Seite ist der Haushaltshelfer mit einem Wandsensor ausgestattet. Damit fährt er Wände gerade entlang und sorgt so für eine gute Kantenreinigung. Die automatische Teppicherkennung registriert zudem Veränderungen im Widerstand an der Hauptbürste. Auf Oberflächen mit hohen Widerständen, wie zum Beispiel Teppichböden, wird die Saugleistung auf maximal bis zu 3.000 Pa angehoben, um gründlicher zu reinigen. Und der X20 SW+ hilft nicht nur im Haushalt, er kann auch sprechen: Per Sprachausgabe gibt der Saugroboter an, wenn der Frischwassertank oder Akku leer ist und er nach einer Ladepause mit der Reinigung fortfährt.

Verfügbarkeit

Der MEDION X20 SW+ ist ab sofort im MEDION Online-Shop mit Einführungsrabatt zum Preis von 349,95 Euro erhältlich. (1)

(1) Einführungsrabatt gültig vom 30. Januar 2023 bis zum 14. Februar 2023.

Über MEDION®

MEDION ist ein in Deutschland führender Hersteller von Consumer Electronics Produkten und Anbieter digitaler Services für alle. Das Sortiment umfasst smarte Multimedia-Produkte, Telekommunikations-Services und elektronisches Zubehör mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einen umfangreichen After-Sales-Service. MEDION ist seit 2011 Teil der internationalen Lenovo-Gruppe, einem führenden globalen Technologieunternehmen mit Kunden in über 160 Ländern und weltweit erfolgreich mit PCs, Laptops, Smartphones und Servern.

© 2023 MEDION AG. Alle Rechte vorbehalten.

MEDION® und das entsprechende MEDION® Logo sind geschützte Marken der MEDION® AG in Deutschland und/oder anderen Ländern. Andere Marken oder Produktnamen sind für die jeweiligen Markenrechtsinhaber geschützt.

Andere Markenzeichen und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Original-Content von: MEDION, übermittelt durch news aktuell