Dackl entdeckt türkische Musik: WDR Sinfonieorchester auf Tournee an NRW-Grundschulen

Köln (ots)

Dackl sizin okulunuza geliyor! – Dackl kommt auch an eure Schule!“ Ab Dienstag, 2. Mai 2023, begeben sich Musikerinnen und Musiker des WDR Sinfonieorchesters auf rekordverdächtige Mission: Vier Tage lang werden sie mit rund 10.000 Kindern an über 60 Grundschulen in 40 Städten in Nordrhein-Westfalen in die Welt der türkischen Musik eintauchen. Für die fünfte Dackl-Tournee teilt sich das WDR Sinfonieorchester in acht kammermusikalische Ensembles auf und musiziert zusammen mit dem frechen und unverschämt musikalischen Dackl der WDR Musikvermittlung, der von Puppenspieler Carsten Haffke zum Leben erweckt wird. Mit live gespielter Musik zum Mitsingen und Mittanzen, Moderation und witzigen Dackl-Videos werden die Schülerinnen und Schüler eine Unterrichtsstunde lang an das Leben und die Musik der Türkei herangeführt. Für die teilnehmenden Schulen ist das Programm kostenfrei. „Mit unseren Schulkonzerten wollen wir Kinder direkt vor Ort an den Schulen für die Welt der Musikkulturen begeistern. Wir freuen uns riesig, auch in diesem Jahr in ganz Nordrhein-Westfalen unterwegs zu sein und mit Grundschülerinnen und Grundschülern kulturelle Vielfalt live zu erleben,“ so Mirjam von Jarzebowski, Redakteurin der WDR Musikvermittlung. Mit dem Programm „WDR macht Schule“ leistet der WDR einen Beitrag, um Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren an Musik heranzuführen. Zur Vor- und Nachbereitung auf das Konzert mit dem Dackl stellt der WDR Schulen kostenloses Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Die WDR Musikvermittlung erreicht mit ihren vielfältigen Angeboten pro Konzertsaison rund 80.000 Schülerinnen und Schüler, Kinder, Jugendliche und Familien. Interessierte Schulen können sich ab Juni 2023 für die nächste Dackl-Saison bewerben unter musikvermittlung@wdr.de.

Weitere Infos zur Dackl-Tour 2023 unter musikvermittlung.wdr.de.

