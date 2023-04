WDR Westdeutscher Rundfunk

Was uns stark macht: Quarks-Schwerpunkt zu mentaler Gesundheit und Publikumsdialog

Die WDR-Wissensmarke Quarks beschäftigt sich im Mai mit dem Thema mentale Gesundheit. Am 4. und 11. Mai geht es in zwei 90-minütigen Ausgaben jeweils um 20:15 Uhr im WDR Fernsehen darum, wie man sich und andere in Krisen stärken kann. Am 12. Mai lädt die Quarks-Redaktion Zuschauer:innen und Nutzer:innen dazu ein, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Eine persönliche Krise wie zum Beispiel ein Trauerfall oder eine belastende Arbeitssituation kann auf Dauer krank machen. Resilienz nennt sich die Widerstandskraft, die trotz solcher Krisen eine positive Entwicklung möglich macht. Im ersten „Quarks XL“ am 4. Mai erklärt Moderatorin Florence Randrianarisoa die acht wichtigsten Punkte aus der Resilienz-Forschung, die für mentale Stärke sorgen. Welche Faktoren machen stark und widerstandsfähig? Welche Rolle spielen soziales Umfeld, Tagesrhythmen oder ein Ehrenamt?

In der zweiten „Quarks XL“-Ausgabe am 11. Mai stehen Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt. Viele litten sehr unter den Einschränkungen der Corona-Zeit, was sich auf ihre psychische Gesundheit auswirkte: Angstgefühle, Zwangshandlungen, depressive Verstimmungen und Symptome wie Bauch- oder Kopfschmerzen haben spürbar zugenommen, die Belastung für Eltern und Familien stieg. Die gute Nachricht: Studien zeigen, dass sich die Werte nach der Pandemie wieder verbessern. Quarks geht der Frage nach, wie Kinder und Jugendliche unterstützt werden können, um Krisen besser zu bewältigen. Moderator Ralph Caspers spricht darüber unter anderem mit der Diplom-Psychologin, Verhaltenstherapeutin und Podcasterin Franca Cerutti.

Am 12. Mai lädt die Quarks-Redaktion ihr Publikum dazu ein, den Macher:innen von Quarks ein Feedback zu geben: Wie sind die Sendungen angekommen? Welche positive oder negative Kritik gibt es an Quarks in Fernsehen, Radio oder Online? Die Anmeldung zum Publikumsdialog ist ab dem 4. Mai auf quarks.de möglich.

