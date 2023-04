Köln (ots) - In Köln hatte sie den Spitznamen „lecker Mädsche“ - Willy Millowitsch holte sie einst auf die Bühne: Lotti Krekel. Nun ist die Schauspielerin und Sängerin mit 81 Jahren gestorben. Das WDR Fernsehen ändert am 12. April 2023 in Erinnerung an Lotti Krekel sein Programm wie folgt: Ab 01:10 Uhr werden zwei Folgen der „Anrheiner“: „Abgefahren und ausgebremst“ (2010) sowie „Arme Hunde“ aus dem ...

