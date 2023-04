WDR Westdeutscher Rundfunk

30 Jahre „Quarks“ – mit der Community zur erfolgreichen Digitalmarke

Köln (ots)

Das WDR Wissenschaftsformat „Quarks“ hat in den vergangenen Jahren geschafft, wovon viele träumen und sich in Sachen Digitalisierung zum Role Model der Branche entwickelt: Unter anderem durch intensives Community Building und engen Austausch mit den Nutzer:innen konnte sich „Quarks“ von der linearen Fernsehsendung, die am 14. April vor 30 Jahren startete, zur erfolgreichen WDR-Digitalmarke entwickeln.

Das Erfolgsgeheimnis? Ganz klar unsere User:innen, sagen Redaktionsleiter Daniele Jörg und Mustafa Benali. „Wir sind viel mit unseren Nutzer:innen im Austausch und haben sehr treue Communities, zum Beispiel bei Instagram. Wir ordnen relevante Themen – oft auf Wunsch der User:innen - evidenzbasiert ein und leisten damit im Dickicht von fake news und intransparenten Informationen einen wichtigen Beitrag. Egal ob es um Klimakrise, Mobilität oder Diversität geht. Dafür bekommen wir regelmäßig viel Liebe zurück aus der Community.“

Bei den internen Abläufen spielt auch die redaktionelle Doppelspitze eine wichtige Rolle, sagt Daniele Jörg weiter: „Mustafa Benali und ich arbeiten im Tandem. Jeder hat eigene Expertise mitgebracht und den Erfordernissen der digitalen Transformation angepasst. In vielen Fällen können wir Prozesse daher von zwei Seiten mit unterschiedlichen Schwerpunkten angehen und kommen schneller zu einem Ergebnis, sind mal leader mal first follower, und immer abgestimmt. Wir beraten uns auch gegenseitig – und wenn uns was aufregt, hilft in der Regel der Perspektivwechsel.“

Mustafa Benali: „Wichtig ist eine verlässliche Qualität unserer Inhalte und eine permanente Entwicklung. Wir haben uns von einer personenzentrierten Sendung mit Ranga Yogeshwar als Personality zu einer Ensemble-Marke mit einem Team aus Wissenschaftsjournalist:innen entwickelt und behandeln die Themen, die unsere User:innen interessieren. Dazu kommt ein klares Angebotsversprechen: Wir bieten unseren Nutzer:innen durch fachjournalistische Expertise Orientierung in einer komplexen Welt. Mit dem Ausbau unserer YouTube-Präsenz verfolgen wir unsere Digitalstrategie konsequent weiter. In Zukunft soll ein Content-Netzwerk mit verschiedenen Kanälen unter der Marke ‚Quarks‘ für eine noch größere Sichtbarkeit bei YouTube sorgen.“

Neuestes YouTube-Format von „Quarks“ sind die Science Cops, die ab Ende April neben dem Audiopodcast auch im Videoformat „ermitteln“ und zum Beispiel CBD- und Vitaminpräparate einem wissenschaftlichen Faktencheck unterziehen. Auch bei diesem Format spielt die Community eine zentrale Rolle. Sie ist Ideengeber für Themen und über die digitalen Kanäle im Austausch mit der Redaktion und den Hosts. Darum durften die User:innen auch schon vorab einen Blick auf das neue Format werfen und bei einer Preview ihr Feedback geben. Mehr dazu hier: https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr/unternehmen/quarks-science-cops-ermitteln-jetzt-auf-youtube-100.html

Mehrere Millionen User:innen nutzen regelmäßig „Quarks“ Content auf den verschiedenen Online-Plattformen, im Fernsehen und im Radio. „Quarks Daily“ wurde im vergangenen Jahr über 8 Millionen Mal abgerufen. Der Science Cops Audiopodcast verzeichnet regelmäßig mehr als 100.000 Abrufe pro Sendung und ist damit einer der erfolgreichsten journalistischen Podcasts des WDR.

Für Interviewanfragen an Daniele Jörg und Mustafa Benali wenden Sie sich gerne an die WDR Kommunikation.

Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell