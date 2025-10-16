PRESSEPORTAL Presseportal Logo

CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Mack: Ausgleich kommunaler Steuermindereinnahmen ist wichtig

Berlin (ots)

Bund verhindert weiteres Abrutschen der Kommunalfinanzen

Der Deutsche Bundestag beschließt am heutigen Donnerstag das Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 2025. Dazu erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Klaus Mack:

"Was sich als rein technischer Vorgang anhört, hat für die Kommunen essenzielle Bedeutung: Mit der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes kompensiert der Bund auch die Steuermindereinnahmen der Kommunen, die diese aus dem im Sommer verabschiedeten sogenannten Investitionsbooster zu erwarten haben.

Wir begrüßen, dass der Bund Wort hält - und die Kommunen finanziell unterstützt. Die kommunale Finanzlage ist dramatisch. Die Kompensation der prognostizierten Steuermindereinnahmen verhindert zumindest ein weiteres Abrutschen der kommunalen Haushalte.

Aufgrund eines MPK-Beschlusses wird die grundsätzliche Frage des Prinzips der Veranlassungskonnexität aus dem Koalitionsvertrag derzeit in einer Arbeitsgruppe erörtert und ein Umsetzungsmechanismus für künftige Anwendungsfälle erarbeitet."

Original-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell

