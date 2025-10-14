CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Mayer: Schlag ins Gesicht der israelischen Turner

Berlin (ots)

CAS hebt Ausschluss von der Turn-Weltmeisterschaft in Indonesien nicht auf

Die Regierung Indonesiens hat den israelischen Turnern die Einreise zu der dort am Sonntag beginnenden Turn-Weltmeisterschaft verweigert. Die Anträge des israelischen Turnverbands auf Zulassung hat der internationale Sportgerichtshof CAS im Eilverfahren abgelehnt. Dazu erklärt der Sportpolitische Sprecher der Fraktion, Stephan Mayer:

"Die Entscheidung Indonesiens, den israelischen Sportlern die bereits erteilten Visa mit Verweis auf den Gaza-Krieg wieder zu entziehen, kann nur als sportpolitischer Skandal ersten Ranges bezeichnet werden. Völlig unverständlich ist auch die Reaktion des Turn-Weltverbandes FIG: Er reagiert nur mit "Kenntnisnahme" und verzichtet darauf, die Vergabe der Veranstaltung zu widerrufen, obwohl die eigenen Statuten vorsehen, dass allen Athleten und Offiziellen der Mitgliedsverbände Einreisevisa gewährt werden müssen. Dieses Vorgehen ist auch deshalb nicht zu begreifen, weil nach einem entsprechenden Vorgehen Indonesiens bei der Fußball-U-20-Weltmeisterschaft im März dieses Jahres die FIFA dem Land die Ausrichtung der Veranstaltung konsequenterweise entzogen hat. Weshalb der CAS den israelischen Turnern hier den gebotenen vorläufigen Rechtsschutz vorenthält, erscheint rätselhaft.

Das Verhalten Indonesiens zeigt, dass die Unterstützung des israelischen Sports und der entscheidende Kampf gegen Antisemitismus auch im Sport weiterhin unerlässlich sind und noch verstärkt werden müssen. Es bleibt zu hoffen, dass die Forderungen nach einem Ausschluss Israels aus den UEFA-Wettbewerben keine Resonanz finden."

Original-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell