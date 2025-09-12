Knuddels GmbH & Co. KG

Kampf gegen Missbrauch im Netz

Knuddels reduziert Verdachtsfälle durch KI-Filter um 93 %

Die deutsche Chat-Community Knuddels hat einen Erfolg im Kampf gegen den Missbrauch ihrer Plattform erzielt und setzt neue Maßstäbe im digitalen Nutzerschutz. Eine im Juni 2023 gestartete Initiative zur Bekämpfung von Cybergrooming und der Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen hat die Anzahl identifizierter Verdachtsfälle um 93 % gesenkt. Das Projekt wurde in enger Zusammenarbeit mit hochrangigen deutschen Sicherheitsbehörden durchgeführt.

Das Fundament dieses Ergebnisses ist ein von Knuddels entwickelter KI-Filter, der in dieser Form für Echtzeit-Chat-Plattformen einzigartig ist. Das Filtersystem kombiniert komplexe linguistische Sprachmuster mit modernster künstlicher Intelligenz, um strafbare Inhalte präzise zu erkennen. Im Gegensatz zu reaktiven Meldesystemen greift der Filter proaktiv ein: Potenziell schädliche oder strafbare Inhalte werden durch ein mehrstufiges KI-Modell in Echtzeit erkannt und Gespräche automatisch blockiert. Bei eindeutigen Verstößen kann das System Accounts eigenständig sperren. Der Schutz der Privatsphäre hat dabei oberste Priorität: Das System arbeitet ausschließlich mit anonymisierten Daten und unterscheidet präzise zwischen harmloser Kommunikation und missbräuchlichen Inhalten. Ein spezialisiertes Team aus KI-Experten und Community-Managern entwickelt den Filter kontinuierlich weiter.

Null Toleranz: Präventive Wirkung zeigt sich deutlich

Knuddels verfolgt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber dem Missbrauch seiner Plattform und geht dabei weit über gesetzliche Anforderungen und Branchenstandards hinaus. Die KI verhindert den Großteil der Versuche proaktiv. Jeder gemeldete Fall, bei dem sich ein Anfangsverdacht erhärtet, wird konsequent zur Anzeige gebracht.

Diese kompromisslose Haltung entfaltet eine starke präventive Wirkung und schreckt potenzielle Täter nachweislich ab. Gleichzeitig führt die proaktive Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden regelmäßig zu Ermittlungserfolgen. Wenn in den Medien über Gerichtsprozesse berichtet wird, ist dies oft das direkte Resultat der Meldungen durch Knuddels selbst. Diese Berichte sind ein Beleg für die Effektivität unserer Maßnahmen, nicht für eine Unsicherheit der Plattform.

Vertrauen ist die Basis

Holger Kujath, Mitgründer und Geschäftsführer von Knuddels, sagt: "Knuddels steht für authentische menschliche Begegnungen. Das ist nur auf einem Fundament aus Vertrauen und Sicherheit möglich. Wir haben deshalb massiv in eigene Technologie investiert, statt uns mit dem Status Quo zufriedenzugeben. Die 93%ige Reduktion beweist, dass dieser Weg wirkt. Konsequenter Schutz und freie Kommunikation schließen sich nicht aus - sie bedingen einander."

Seit über 15 Jahren kooperiert die Chat-Plattform proaktiv mit Ermittlungsbehörden und arbeitet an Innovationen, um Straftaten zu reduzieren und Täter langfristig aus dem Verkehr zu ziehen. Auch zukünftig wird Knuddels technologische Innovationen einsetzen, um den bestmöglichen Rahmen für sichere und positive Online-Erlebnisse zu bieten.

Über Knuddels

Knuddels ist die größte gründergeführte Online-Community im deutschsprachigen Raum. 1999 ins Leben gerufen, verbindet Knuddels Menschen auf spielerische Weise und ermöglicht authentische Begegnungen in einer Vielzahl von themenbezogenen Chaträumen. Die Plattform ist mit ihrer Community erwachsen geworden: Heute sind über 96 % der täglich 90.000 aktiven Mitglieder volljährig. Knuddels legt großen Wert auf ein respektvolles Miteinander, Vertrauen und Menschlichkeit.

