die Kontur - Dr. Bodo Antonic

Bürokratie lähmt Unternehmen in Deutschland

Externe Vorgaben und Gesetze sind Hauptursache

Mehraufwand und verringerte Produktivität sind Folgen

Manager: Unternehmen sollen selbst Regeln abbauen

Luzern (ots)

Eine aktuelle Studie der Beratungsgesellschaft die kontur aus Luzern unter 2500 Erwerbstätigen in Deutschland zeigt: 93% der Beschäftigten sehen in der Bürokratie eine Belastung für Deutschland. Die Bürokratie greif dabei auch in hohem Maße auf Unternehmen über. So bezeichnen 61,4 % ihr Unternehmen als bürokratisch. Verantwortlich dafür sind für 68,5% hauptsächlich Vorgaben von aussen wie Gesetze, aber auch bei 21,2 % eigene Regeln im Unternehmen. Dort lähmt Bürokratie die Produktivität und Entscheidungsfreude sowie Innovationskraft und Motivation. Management-Experte Dr. Bodo Antonic warnt in diesem Zusammenhang davor, die Auslöser der Bürokratie im Unternehmen durch "Firmokratie" noch zu verstärken.

Dass Bürokratie eine Belastung für Deutschland ist, sehen mehr als 93 % der Beschäftigten so. Zwei Drittel sehen sogar ein dramatisches Ausmaß. Die grundsätzliche Einschätzung der Bürokratie als Belastung gilt dabei über alle Alters- und Berufsgruppen hinweg. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Beratungsunternehmens die konturaus Luzern, für die im November 2500 Erwerbstätige in Deutschland befragt wurden. Von den Befragten sind überdies 61,4 % der Meinung, dass auch das eigene Unternehmen bürokratisch sei. Frauen sehen dies mit 63,8 % sogar etwas häufiger als Männer mit 58,8 %. Bei Beschäftigten mit Kindern steigt dieser Wert sogar auf 71,3 %.

Die Bürokratie in den Unternehmen wird nach Auffassung von mehr als zwei Dritteln (68,5 %) der Befragten von äußeren Vorgaben wie beispielsweise Gesetzen bestimmt. Demgegenüber sehen 21,4 % die Ursachen der Bürokratie hauptsächlich in eigenen Regeln des Unternehmens. Für Management-Experte Dr. Bodo Antonic, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens, liegt in der Bürokratie eine Gefährdung des Standorts und der Überlebensfähigkeit von Unternehmen in Deutschland. "Bürokratie ist für viele Beschäftigten allgegenwärtig und selbst gar nicht zu vermeiden. Unternehmen sollten daher aktiv an der Vermeidung von Bürokratie arbeiten und zusätzliche 'Firmokratie' verhindern", so Dr. Antonic. Dazu gehören nach Ansicht des Managers eine kritische Überprüfung eigener hausinterner Regeln sowie ein pragmatischer und effizienter Umgang mit externen Vorgaben. "Bürokratie zu vermeiden, erfordert Mut und Entscheidungskraft, ausufernde Regeln muss man hingegen als Zeichen von Schwäche und Orientierungslosigkeit verstehen", so Dr. Antonic.

Ein Blick auf die Zahlen bestätigt die Einschätzung von Dr. Antonic. So geben 62,5 % der Beschäftigten als Hauptursache für die Bürokratie die im Unternehmen rechtliche Absicherung an, gefolgt von umständlichen Arbeitsprozessen (43,2 %). Den dritten Platz teilen sich das Kontrollbedürfnis von Vorgesetzten (31,3 %) und Industrie-Standards (31,2 %). Aus der Praxis in unterschiedlichen Unternehmen kann Dr. Antonic von zahlreichen Beispielen berichten. "Unternehmenslenker wollen gerne die Risiken aus Ihrer Verantwortung absichern und zusätzliche Sicherheiten für sich einbauen. Der externen Regulatorik wird dann nochmal intern eins draufgesetzt", beschriebt der Management-Experte. Und führt aus: "Bürokratie untergräbt die Erneuerungsfähigkeit im Unternehmen, nimmt Handlungsfähigkeit und verursacht Ressourcen-Verschwendung."

Diese Folgen der Bürokratie bestätigen sich ebenfalls in den Ergebnissen der Studie. Zwei Drittel (66,7 %) der Befragten gaben eine Zunahme an unnötiger Arbeit an. Für Dr. Antonic allerdings noch gravierender ist der zweithäufigste Grund. 51,7 % der Beschäftigten gaben an, dass die eigentliche Arbeit liegen bleibe.

"Die eigentliche Arbeit nicht zu machen, gefährdet Kundenzufriedenheit und Qualität, und damit auch Liquidität und Einnahmen. Mit Formularen ausfüllen ist kein Geld verdient", wird Dr. Antonic deutlich. Weitere Probleme der Bürokratie sind laut Studie für 49,2 % der Befragten die langen Entscheidungsprozesse, 44,1 % bemängeln den Motivationsverlust und jeweils rund 41% sehen auch höhere kosten sowie zunehmenden Stress. Dr. Antonic erläutert: "Wir haben Beschäftigte befragt, weil sie diejenigen sind, die die Bürokratie im Alltag ausbaden müssen. Sie erkennen sehr wohl den wirtschaftlichen Schaden fürs Unternehmen, als auch die negativen Folgen für sich selbst."

Eine Lösung sieht der Management-Experte in der Priorisierung und einem "kontrollierten Regelbruch". Dr. Antonic wörtlich: "Gesetzestreue ist ein Wert und nicht jedes Gesetz ist per se schlecht. In der Praxis werden viele Gesetze und Regeln aber ohnehin unterlaufen. Das Problem liegt darin, dass man sich treiben lässt und keine Werte und Prinzipien etabliert, nach denen man sein Handeln pragmatisch ausrichtet. Mein Vergleich ist das Falschparken. Wenn Sie keinen Parkschein haben, müssen Sie einen Strafzettel in Kauf nehmen. Kann man machen. Damit schaden sie noch niemand. Wenn Sie sich auf den Behindertenparkplatz stellen, ist das schon eine ziemliche Frechheit, und wenn Sie die Feuerwehrgassee blockieren, wird's gemeingefährlich". Der Management-Experte empfiehlt Unternehmen, sich selbst zu "Räumen der Bürokratiebegrenzung" zu machen, Beschäftigte von unnötiger Bürokratie abzuschirmen und selbst eine "Politik der Minimal-Regulierung" einzuführen.

Über die Studie

Für die Studie im Auftrag des Beratungsunternehmens die kontur wurden im November 2024 durch das Marktforschungsunternehmen civey 2500 Erwerbstätige in Deutschland befragt.

Eine kurze Zusammenfassung der Studie ist kostenlos hier erhältlich: Bürokratie-Studie Dr. Bodo Antonic

Über Die Kontur

Das Beratungsunternehmen "die kontur" wurde 2018 in Luzern (Schweiz) gegründet. Geschäftsführer Dr. Bodo Antonic ist seit zwanzig Jahren als Krisen- und Turnaround-Manager tätig. Er berät zu Fragen der Business Continuity, veröffentlicht und hält Vorträge zum Thema. Für ein Projekt in Österreich wurde Dr. Bodo Antonic dort als Interim-Manager das Jahres 2023 ausgezeichnet, 2024 wurde er von der Augsburg Business School zum Steinbeis "Expert oft the year" im Bereich Interim Management gewählt.

Zuletzt steuerte er ein Kapitel zum Buch Hilgenstock / Richter / Gutowski, Business Transformation: Interim Manager berichten aus der Praxis bei (ISBN 978-3-9867400-9-2). Es trägt den Titel: So werden Menschen und Unternehmen resilient.

