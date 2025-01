MagentaSport

PENNY DEL und U20 WM live bei MagentaSport Winter Game 25: Frankfurt - Mannheim 5:1

Löwen feiern "unglaubliche Nacht", Michaelis mit Tränen in den Augen: "Der Stachel sitzt sehr, sehr tief!"

München (ots)

Das größte Derby aller Zeiten, aber die nächste Derby-Pleite für Mannheim gegen Frankfurt - ausgerechnet im Winter Game 2025 vor über 45.000 Zuschauern in der Commerz Bank Arena: 5:1-Sieg aus Löwen-Sicht. "Oh wie ist das schön" sangen die Löwen-Fans schon 5 Minuten vor Spielende. Mannheims Kapitän Marc Michaelis nahm die 3. Derby-Pleite sichtlich mit. "Das fühlt sich an, als hättest du die Fans im Stich gelassen. Du fühlst dich schuldig, da vorne anzutanzen, einfach nur Tribut zu zollen, was sie auf die Beine stellen. Drei Derbys verloren. Der Stachel sitzt sehr, sehr tief bei uns", so Michaelis mit Tränen in den Augen. "Das war wirklich eine unglaubliche Nacht! Unglaubliche Tage, vor dem Spiel. Das Publikum war unglaublich, auch das Entertainment vor dem Spiel", jubelte Trainer Tom Rowe. Auch Torhüter Juho Olkinuora, der im Anschluss zum Spieler des Spiels gewählt wurde, sprach von einem "Erlebnis, das du nur einmal im Leben hast".

Lob gab es beiderseitig von oberster Stelle für die Organisation. Tom Kühnhackl, selbst zweifacher Stanley-Cup-Sieger, hatte "eine Gänsehaut" und erklärte vor dem Spiel über die Organisation: "Das ist auf jeden Fall ein eigenes Highlight. Das vergisst man in seiner Karriere nicht. Viele Spiele werden schnell abgehakt. Aber dieses Spiel wird lange in Erinnerung bleiben." Bundesinnenministerin und Eintracht-Fan Nancy Faeser war ebenfalls "begeistert, wie sich das Eishockey hier einpflegt, wieviel Zuschauerinnen und Zuschauer da sind. Auch die Stimmung. Das ist wirklich großartig."

MagentaSport setzte beim Winter Game u.a. mit einer Live-Drohne und emotionalen Kabinen-Bildern neue Akzente in der Live-Berichterstattung. Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips des DEL WINTER GAMES zwischen den Löwen Frankfurt und den Adlern aus Mannheim. Weiter geht es mit Eishockey bei MagentaSport am Sonntag, ab 01.30 mit dem Halbfinale der U20-WM in Kanada.

Löwen Frankfurt - Adler Mannheim 5:1

Viel besser kann ein Derby nicht laufen. Die Löwen Frankfurt feiern im größten Derby aller Zeiten im Frankfurter Waldstadion einen 5:1-Sieg. Lange Zeit war es ein ausgeglichenes Spiel, bevor die Löwen im dritten Drittel binnen 2:42 von 1:0 auf 4:0 stellten. Mit diesem Ergebnis übernehmen die Löwen Platz 11 und halten die Adler auf Rang 4.

Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=Z2xzNllXb1VtTkF5alZ4WHlYOWhyd2FnemEzc1c5WlNEUTZEYlRQT1ZDVT0=

Tom Rowe, Trainer Frankfurt: "Das war wirklich eine unglaubliche Nacht! Unglaubliche Tage, vor dem Spiel. Das Publikum war unglaublich, auch das Entertainment vor dem Spiel. Es war ein perfektes Ende. Wir haben im zweiten und dritten Drittel richtig stark gespielt. Insgesamt: Was für eine Nacht!"

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=OXBkdWVxU1duTUh3UUY5Uld3WlhHTnMxWmN3a1ZNbU5SZjR1bjZpRjB5Yz0=

Juho Olkinuora, Torhüter Frankfurt und Spieler des Spiels: "Es war unglaublich, ein Erlebnis, das du nur einmal im Leben hast. Ich hatte ein kurzen Nap vor dem Spiel und war ziemlich aufgeregt. Ich bin happy, wie wir gespielt haben. Es hat Spaß gemacht."

...zu den drei Derbysiegen gegen Mannheim: "Bis hierhin ist es gut gegen sie gelaufen. Sie sind ein gutes Team. Aber wir als Team haben sehr gut gegen sie gespielt."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cnR2Ujg4WVV3VjJ0KzJpWG9KbXNWOGd0K3hPSmtkRURINUNpL1dqK0pSST0=

Dennis Lobach, Spieler Frankfurt und Torschütze zum 3:0: "Die Fans heute, das Event heute ist unglaublich. Das werde ich auf jeden Fall nie wieder vergessen. Ich glaube, das hat uns als Mannschaft ein bisschen mehr zusammengebracht, mit dem Sieg heute. Das werden wir heute Abend genießen."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TE5pS0ljakpVWmd0WmVWdmpyeUw4bURoVVpqY1FwdjdJOE1HUmI4NERoUT0=

Dallas Eakins, Trainer Mannheim: "Zuerst ein Dank an Frankfurt und die Lions, dass wir in so einem Event spielen durften. Aus unserer Sicht denke ich, dass wir eines der besten ersten Drittel dieses Jahr gespielt haben. Im 2. Drittel waren wir gut. Vom 3. Drittel hätte ich gerne die Minuten 12 bis 9 zurück. Das hat uns in ein Loch gesteckt, aus dem wir nicht mehr rauskommen konnten."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aEpybmhCWmxaOFVBMlJ4NFlEbmkvQ3RNYzEzR2hNdDZmaVVZT20rQ01QUT0=

Marc Michaelis, Spieler Mannheim, hatte Tränen in den Augen: "Frustration, ganz ehrlich. Du stehst hier im Winter Game auf dem Eis und dann passiert sowas. Das, was unsere Fans dahin gezaubert haben vor dem Spiel und es tut sehr weh, dass wir sie nicht belohnen konnten. Das fühlt sich an, als hättest du die Fans im Stich gelassen. Du fühlst dich schuldig, da vorne anzutanzen, einfach nur Tribut zu zollen, was sie auf die Beine stellen. Drei Derbys verloren. Der Stachel sitzt sehr, sehr tief bei uns. Aber ich glaube, das ist etwas, was uns bis März, April weiterhelfen wird."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=OElpWGx6ZkV3MXY3U1FuN3lQaTc3VEdCU2MzcVRVcDNzRUIyQlRxbmV3TT0=

Tobias Fohrler, Spieler Mannheim: "Ich denke, wir haben heute gut angefangen, ein gutes erstes Drittel gespielt. Das zweite Drittel war auch ordentlich. Aber das im letzten Drittel darf uns einfach nicht passieren. Vor allem bei so einem Spiel. Das war das dritte Derby. Wir haben uns vor dem Spiel vorgenommen, dass wir uns beide Beine ausreißen und nur vom Eis gehen, wenn jeder den Tank 100 Prozent leer hat. Wir haben uns vor dem Spiel gesagt, dass wir das den Fans schuldig sind. Ich denke, das haben wir im letzten Drittel nicht gemacht und das darf uns natürlich so nicht passieren."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=YjI3dENnS0JpY2VnUFh6eVhhc0x5M3d6c05VVERjRzFGZmx6UHl1T01BND0=

Nancy Faeser, Bundesinnenministerin, in der Drittelpause: "Ich finde, Eishockey steht dem Stadion ausgesprochen gut. Ich bin begeistert, wie sich das Eishockey hier einpflegt, wieviel Zuschauerinnen und Zuschauer da sind. Auch die Stimmung. Das ist wirklich großartig."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NUZXN0Q2UGNRY1RycTNtS3FCYXNxTCtLdzQrWFhGOGRUeElCb2kvTU9oYz0=

Eindrücke vom Winter Game 2025

Schon nach zwei Minuten knallt's: Die erste Schlägerei der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=TW1XVEwxYmVoQWpyWTJRRHlwejlNN2NaN2RLYTdJaHNPVzE2S2hURmV0dz0=

"Ehrt eure Familien": Adler-Coach Dallas Eakins mit einer emotionalen Ansprache vor der Partie: clipro.tv/player?publishJobID=YWQ0ZWFZdzdDd0p6U2FjRmFQblVhM2N6Q2d5U0x0NDU2Wi9SVTFHMldzbz0=

"Habe ich heute den Unterschied gemacht?": Dallas Eakins in der Drittelpause. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=UUk3T1dKL09Seng0WVdPY01EWGw1eER3WnZkYm1Dc1lKL2JoM0xNTDFiMD0=

Exklusive Einblicke: Die Drittelansprache von Löwen-Coach Tom Rowe im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=SG1VY3c1cWJ3UFFMS1NLUjVNT0hHWHViOTFPRFAxem9VL2pmTmpJeWNMaz0=

An der Taktiktafel: Die Ansprache von Löwen-Coach Tom Rowe in der Drittelpause: clipro.tv/player?publishJobID=ODZRLzRIL1JoNVJOOHdpVStZYmd3cHQ2VDM4STFCZWxWQ2w3endHbHduTT0=

Spektakulär: Das Warm-up aus der Drohnenperspektive: clipro.tv/player?publishJobID=cGV6OHRHL3c4UTZtMitQMUR2ei9xeUgyVEM4YTJUOW5lemp6dnlzRFFLVT0=

Materialverschleiß: Im zweiten Drittel muss ein Loch im Eis gefüllt werden: clipro.tv/player?publishJobID=UU5LRThJbFZwTGx6ZlEvTmxMR3c5R1pkbTkybWhIcFpMRk5kMEozb2VHcz0=

Tore:

clipro.tv/player?publishJobID=Z2xzNllXb1VtTkF5alZ4WHlYOWhyd2FnemEzc1c5WlNEUTZEYlRQT1ZDVT0=

Eishockey live bei MagentaSport

Sonntag, 05.01.2025

U20-WM

ab 01.30 Uhr: Halbfinale 2 der U20-WM in Kanada

ab 21.30 Uhr: Spiel um Platz 3 der U20-WM in Kanada

PENNY DEL

ab 13.45 Uhr: Kölner Haie - Augsburger Panther, Nürnberg Ice Tigers - Eisbären Berlin, Pinguins Bremerhaven - Schwenninger Wild Wings

ab 16.15 Uhr: Iserlohn Roosters - ERC Ingolstadt, Grizzlys Wolfsburg - Straubing Tigers

Montag, 06.01.2025

U20-WM

ab 01.30 Uhr: Finale der U20-WM in Kanada

PENNY DEL

ab 16.15 Uhr: EHC Red Bull München - Löwen Frankfurt

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell