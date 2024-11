MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Alles auf Anfang: Alle Folgen von „Elefant, Tiger & Co.“ in der ARD Mediathek und im MDR-Fernsehen

Bild-Infos

Download

Leipzig (ots)

Mehr als 1000 Folgen hat der Mitteldeutsche Rundfunk von der beliebten Serie „Elefant, Tiger & Co." seit 2003 bereits produziert. Ab diesem Mittwoch, 27. November, wiederholt der MDR die Serie täglich ab 10.30 Uhr von der allerersten Folge an im Fernsehen und macht alle Folgen in der ARD Mediathek & Das Erste zugänglich.

Der Anfang der Erfolgsserie wurde 2003 bereits von Prominenz begleitet: Stefan Mross und Stefanie Hertel, damals noch als Volksmusikpaar, verewigten in der ersten Folge ihre Handabdrücke auf der damaligen TatzenPROMInade im Zoo Leipzig. Gemeinsam mit einem Gipsabdruck des Elefantenjungen Voi Nam wurden ihre Spuren für die Nachwelt festgehalten, begleitet von Zoodirektor Jörg Junhold.

Die Wiederholung der ersten Folgen, die jeweils nur 15 statt heute 25 Minuten dauern, war schon lange ein Wunsch der treuen ETC-Fangemeinde. Dabei wird die Originalästhetik der ersten Jahre bewusst bewahrt: Die Folgen werden im alten 4:3-Format ausgestrahlt.

Christina Herßebroick, Leiterin der MDR-Hauptredaktion Gesellschaft, betont:

„Mit ‚Elefant, Tiger & Co.' schreiben wir seit über 20 Jahren eine einzigartige Erfolgsgeschichte im deutschen Fernsehen. Die Zoo-Doku mit ihrer ganz eigenen Mischung aus Unterhaltung und Wissensvermittlung fasziniert inzwischen Generationen. Mit der Wiederholung der ersten Folgen können unsere Fans jetzt die Anfänge noch einmal erleben.“

„Elefant, Tiger & Co." ist die einzige Zoo-Dokusoap der ARD, die auch heute noch neue Folgen produziert. Inzwischen ist die Sendereihe bei Folge 1104 angelangt. Und es bleibt spannend: Jeden Freitag um 19.50 Uhr gibt es neue Geschichten im MDR-Fernsehen – mit faszinierenden Einblicken hinter die Kulissen des Leipziger Zoos.

Das Team um Christina Herßebroick von „Elefant, Tiger & Co.“ produziert seit Mai 2024 nach den ökologischen Standards und beweist, dass spannende Geschichten und Ressourcenschonung Hand in Hand gehen können. Mittlerweile tragen die Folgen ein grünes Blatt im Abspann – das Zeichen für die Zertifizierung als nachhaltige Produktion nach den Vorgaben des Arbeitskreises Green Shooting. Durch den Einsatz von LED-Licht, die Nutzung von Ökostrom in der gesamten Postproduktion und die Abschaffung von Generatoren wird die Produktion besonders ressourcenschonend gestaltet. Ab 2025 werden außerdem nur noch Akkus statt Einwegbatterien eingesetzt.

Green Consultant René Grossmann betont: „Unser Ziel ist, dass die branchenweiten Kriterien ab Mitte kommenden Jahres bei allen Produktionsdienstleistungen umsetzbar sind.“

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell