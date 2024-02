KTHE I Team Farner Public Relations GmbH

Erster Trailer für Naturdoku „DreamScapes“:

Wien, London (ots)

Ein atemberaubender genreübergreifender Film – erzählt von Kate Winslet, produziert von Hallmann Entertainment

Die in Österreich ansässige Produktionsfirma Hallmann Entertainment enthüllt heute den First-Look-Trailer für den neuen bahnbrechenden Dokumentarfilm „DreamScapes“, mit Oscar®-Gewinnerin Kate Winslet.

Der neue Trailer ist hier verfügbar: https://youtu.be/-eAsj3sHOzw

DreamScapes ist ein „United Earth Project“, das von mehr als 250 der talentiertesten Videokünstler:innen aus über 100 Ländern aufgenommen wurde. Die epische Reise überwindet geografische Grenzen und kulturelle Unterschiede und präsentiert die atemberaubende Schönheit und Vielfalt unseres Planeten in einer Symphonie aus Bildern und Musik. Der Film ist vor allem den nachkommenden Generationen gewidmet – um aufzuzeigen, wie wichtig es ist, behutsam mit unserem Planeten umzugehen.

Oscar-Preisträgerin und Erzählerin des Films DreamScapes, Kate Winslet, sagt dazu: „Ich habe mich sehr darüber gefreut, Teil von etwas zu sein, das sich nicht nur auf den Niedergang der Welt beschränkt, sondern stattdessen die Schönheit und Vielfalt unseres wunderbaren Planeten in den Vordergrund stellt. Wir alle haben die gemeinsame Verantwortung, diesen Planeten zu beschützen. Mutter Erde meine Stimme zu leihen hat mich gefesselt und fühlte sich als etwas ganz Besonderes an.“

Kate Winslets Erzählung als „Mutter Erde“ webt Geschichten über Widerstandsfähigkeit, Vielfalt und Verbindung und unterstreicht, wie bedeutend es ist, unser gemeinsames Erbe für die zukünftigen Generationen zu bewahren. Herzstück von DreamScapes ist die faszinierende Orchestermusik von Edwin Wendler, unter Beteiligung der weltberühmten Wiener Sängerknaben und der Wiener Chormädchen, die eine kraftvolle und dynamische Kulisse für die atemberaubende Bildwelt bietet.

Klemens Hallmann, Produzent und Gründer der Hallmann Entertainment, sagt: „All diese talentierten Menschen aus so vielen Ländern zusammenzubringen mündete in einen mehrjährigen Schnitt- und Musikkompositionsprozess, in den wir viel Herzblut hineingesteckt haben. Mit Kate Winslet in ihrer Rolle als ‚Mutter Erde‘ haben wir für unser einmaliges Projekt einen Weltstar gewinnen können, der die Einzigartigkeit unserer Natur ebenso schätzt, wie wir.“

Spektakuläre Bilder aus allen Teilen der Welt

Der Dokumentarfilm nutzt modernste Technologie, darunter Zeitraffersequenzen und von Drohnen aufgenommene Luftaufnahmen, um die beeindruckendsten Landschaften der Welt zu enthüllen: von unterhalb der Meeresoberfläche bis hin zu Küsten, riesigen Wüstenflächen, üppigen Ebenen und Wäldern, majestätischen Gipfeln, hinauf in den sich ständig verändernden Himmel, der Staunen und Wertschätzung für den Planeten weckt, den wir unser Zuhause nennen.

Der Film wurde von Christian Machacek geschrieben und inszeniert. Larissa Kamtner ist Co-Autorin des Films. Produzent ist Klemens Hallmann, ausführende Produzenten sind Patrick Knapp-Schwarzenegger und Harro von Have.

Christian Machacek, Regisseur und Autor von DreamScapes, fügt hinzu: „Die Inspiration für diesen Dokumentarfilm über ‚Mutter Erde‘ entstand aus einer tiefgreifenden Erkenntnis während der Pandemie. Diese globale Krise hat die Verbindung von Mensch und Natur verdeutlicht. Angesichts der begrenzten Reisemöglichkeiten haben wir umso mehr die außergewöhnliche Schönheit und Widerstandsfähigkeit, aber auch die Herausforderungen unseres Planeten erkannt. Die Pandemie fungierte als Katalysator und verdeutlichte die Dringlichkeit, sich mit Umweltproblemen zu befassen. So haben wir all diese talentierten Menschen zusammengebracht, um ihre erstaunlichen Bilder in die Welt hinaus zu tragen.“

Trailer: https://youtu.be/-eAsj3sHOzw

Über Hallmann Entertainment Company GmbH

Die Hallmann Entertainment Company produziert hochwertige Filme mit Starbesetzung sowie aufwendig realisierte Dokumentarfilme, welche die Grenzen der visuellen Kunst ausdehnen. Hallmann Entertainment möchte unvergessliche Kinoerlebnisse schaffen, die Menschen fesseln, unterhalten und inspirieren.

Hallmann Entertainment wurde von Klemens Hallmann, einem österreichischen Unternehmer, Investor und Filmproduzenten, gegründet. Hallmann ist Aufsichtsrat und Großaktionär der Film House Germany AG und deren Tochtergesellschaften Summerstorm Entertainment und Egoli Tossell Film New GmbH. Er war langjähriger Kernaktionär und Aufsichtsrat der Pantaflix AG. Seine Filme und die darin mitwirkenden Schauspieler:innen erhielten zahlreiche Nominierungen und Auszeichnungen bei internationalen Filmpreisen. Insgesamt gewannen die produzierten Filme bisher mehr als 170 internationale Auszeichnungen und erhielten über 350 Nominierungen. Website: https://hallmann-entertainment.com/

