U20 WM & PENNY DEL am Donnerstag live bei MagentaSport - Relegation U20 WM: Deutschland im Abstiegskrimi morgen ab 17 Uhr gegen Kasachstan, in der DEL top: der Letzte DEG gegen den Ersten Ingolstadt

Das wird ein heißer 2. Januar! Nach allen Entscheidungen in der Gruppenphase der U20 WM steht der deutsche Gegner für die Abstiegsrelegation fest: Deutschland spielt am Donnerstag, 2. Januar 2025, gegen Kasachstan. Ab 17 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport. Auch die Viertelfinal-Paarungen sind fixiert: Schweden gegen Lettland, USA gegen Schweiz, Finnland gegen Slowakei sowie Tschechien gegen Kanada werden ab morgen live und kostenlos bei MagentaSport übertragen. In der PENNY DEL wird der 33. Spieltag mit dem Duell Letzter gegen Erster gezeigt: ab 19.15 Uhr spielt Schlusslicht Düsseldorf gegen Spitzenreiter Ingolstadt.

MagentaSport Experte Kai Hospelt, selbst schon bei der U20 WM für Deutschland aktiv, hatte schon vor der WM in Ottawa erklärt: "Es geht für dieses Team nur um den Klassenerhalt." Dabei hat die deutsche Mannschaft in der Hammergruppe gegen USA, Kanada und Finnland nicht mal enttäuscht. Im abschließenden Punktspiel gegen Lettland mussten jedoch 3 Punkte geholt werden, um als Gruppen-Vierter noch die Viertelfinals erreichen zu können. In Überzahl kassierte die deutsche Auswahl im letzten Drittel nach zweimaliger Führung noch das 2:3, erzwang sogar noch mit dem 3:3 die Overtime, aber es war klar: das reicht nicht mehr. Trainer Tobias Abstreiter hat nun 2 Tage Zeit, sein Team für das eine, entscheidende Relegationsspiel gegen Kasachstan "in den Beinen und im Kopf" fit zu kriegen.

Christoph Fetzer und Kai Hospelt kommentieren den Abstiegskrimi ab 17 Uhr.

Der Link mit den Highlights zum packenden letzten Gruppen-Spiel Deutschland gegen Lettland: https://www.youtube.com/watch?v=8k-m6n3OTfc

Eishockey live bei MagentaSport

Donnerstag, 02.01.2025

U 20 WM (live und kostenlos) - Relegation:

Ab 17 Uhr: Deutschland - Kasachstan

Viertelfinals

Ab 18.00 Uhr: Schweden - Lettland

Ab 20.30 Uhr: USA - Schweiz

Ab 23.00 Uhr: Finnland - Slowakei

Ab 01.30 Uhr: Tschechien - Kanada

PENNY DEL, 33. Spieltag

Donnerstag ab 19.15 Uhr: Düsseldorfer EG - ERC Ingolstadt

Freitag, 03.01.2025

Ab 19 Uhr in der Konferenz, ab 19.25 Uhr als Einzelspiel abrufbar: Eisbären Berlin - Iserlohn Roosters, Augsburger Panther - Nürnberg Ice Tigers, Kölner Haie - EHC Red Bull München, Schwenninger Wild Wings - Grizzlys Wolfsburg

DEL WINTER GAME am 04.01.2025

ab 17.00 Uhr: Löwen Frankfurt - Adler Mannheim

