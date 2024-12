MagentaSport

PENNY DEL live bei MagentaSport: Iserlohn schafft Distanz auf DEG und Augsburg, Mannheim überrollt

U20 WM: Superstart mit sehr bitterem Ende - deutsche Auswahl spielt am Donnerstag gegen den Abstieg

Schon wieder so ein verrückter DEL-Abend: 6 Partien, dreimal entscheidet das Penalty-Schießen das Spiel. Sieger des Abends: Iserlohn, das im Kellerduell Düsseldorf mit einem 2:1 im Shootout schlägt und den Vorsprung auf den Letzten DEG auf 5 Punkte ausbaut. Iserlohns Colin Ugbekile war erleichtert nach dem 2. Erfolg gegen einen Abstiegskonkurrenten: "Wir haben einen guten Job gemacht, hinten dichtgehalten und viele Chancen vorne kreiert." Der Vorletzte Augsburg kassiert ein 2:4 gegen die Eisbären. Berlin hat die Mini-Krise überstanden, ist Zweiter. Die DEG spielt am Donnerstag gegen den Spitzenreiter Ingolstadt (live ab 19.15 Uhr), der beim 6:2 gegen Mannheim seine Dominanz in der Hauptrunde eindrucksvoll bestätigt. Verteidiger Alex Breton lobt erneut die eiserne Ingolstädter Disziplin, die Idee des gesamten Teams lautet: mindestens um den Titel mitspielen: "Wir haben alle das gleiche Ziel, das wir verfolgen." Die Adler halten nur ein Drittel wirklich mit, Kapitän Marc Michaelis kritisiert: "Wir sind viel zu offen reingelaufen und haben uns dann die Konter eingefangen." Köln will in 2025 Schlagzeilen schreiben, hatte Maxi Kammerer am Samstag angekündigt. Für Spektakel sind die Haie schon jetzt gut: Shootout-Erfolg gegen Frankfurt. Am Samstag gibt´s das nächste Spektakel: Frankfurt empfängt Mannheim zum Winter Game, vor über 40.000 Fans - live ab 17 Uhr bei MagentaSport. Yasin Ehliz übernimmt nach seinem Assist beim 3:2 gegen Wolfsburg die Führung in der Bestenliste der Münchner Scorer-Liste.

Was für ein Pech: Die deutsche U20-Auswahl muss in die Abstiegsrelegation (live und kostenlos ab 17 Uhr am Donnerstag), dabei führten sie schon nach 17 Sekunden gegen Lettland. Bitter: Deutschland verspielt den Einzug in Überzahl, verliert in der Overtime mit 3:4. Der Gegner wird noch ermittelt.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips der Spiele in der PENNY DEL, 32. Spieltag dazu die Clips vom Spiel der deutschen U20-Auswahl - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Die DEG bestreitet den Auftakt des 33. Spieltags gegen den Spitzreiter Ingolstadt. Auch am Donnerstag: der deutsche Abstiegskrimi ab 17 Uhr bei der U20 WM.

U20 WM: Deutschland - Lettland 3:4 (OT)

Letztes Gruppenspiel der deutschen Mannschaft - was für ein Drama nach einem Top-Start, nach 17 Sekunden schon das 1:0. Die deutsche U20-Auswahl verspielt im 3. Drittel in Überzahl das Weiterkommen ins Viertelfinale, muss jetzt in die Abstiegsrelegation. Kai Hospelt, ehemaliger Eishockey-Nationalspieler und MagentaSport-Experte: "Das war ein super Spiel, ich denke beide Mannschaften hätten es verdient gehabt. Man darf nicht vergessen, dass man mit diesem Jahrgang bei der U18-WM abgestiegen ist. Das erste Ziel bleibt deshalb der Klassenerhalt."

Schon nach 19 Sekunden erzielt Seidl das 1:0: clipro.tv/player?publishJobID=Q3BQaTJUeFA4OFB0Yy9xNzl1VVNEeGcxNVJ0VU95akJJS3NrT2FQTjZrWT0=

Clip Summary 2. Drittel: clipro.tv/player?publishJobID=RitIYXFFbGtTS0MrN3NoRmNaeGhtYm41NWVaL1dWNnRkclZNVDlIWGZwYz0=

Das 3:2 der Letten - extrem bitter, in Überzahl und empty net: clipro.tv/player?publishJobID=aXBNZ3RsS0RBejBaam5wcnBNWXA0a3lsU00zcTJKUFR5YjV4WnhYQmxtRT0=

Der deutsche Ausgleich zum 3:3 durch David Lewandowski in der normalen Spielzeit hier im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=eStxc0JIYnpGTmExcTRJTVRIT3c5RS9jMTluSjkxREh4eTdvSk5uRmh3RT0=

PENNY DEL-Stimmen und Clips von 32. Spieltag

Iserlohn Roosters - Düsseldorfer EG 2:1 (SO)

In einem intensiven und emotionalen Kellerduell geht es nach einem 1:1 ins Shootout. Dort wird Roosters-Torhüter Andreas Jenike zum Spieler des Tages: Er hält die Führung fest und wird mit insgesamt 23 Paraden von 24 Schüssen auf sein Tor wieder zum Sieggarant. Auf Platz 12 haben die Roosters 5 Punkte Vorsprung auf die DEG, die als Letzter ins neue Jahr startet.

Eine der zahlreichen Handgreiflichkeiten des Kellerduells hier im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=N28rUDJnSWZFTDNRZ3RJV2dtdTNqOUE2NXF1VjlNTEE4QWV6YXpRV1BzVT0=

Die Entscheidung für die Iserlohn Roosters im Shootout hier im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ZXMwN2tPOXQvOThOMFoxTEk3TWNvS3VIYmNCY1RuQVV2WnRGVkE2WWdCVT0=

Colin Ugbekile, Spieler Iserlohn Roosters: "Es war ein hart umkämpftes Spiel. Wir haben einen guten Job gemacht, hinten dichtgehalten und viele Chancen vorne kreiert. Wir sind zufrieden mit dem Ergebnis und schauen jetzt nach vorne." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dnltNm5qRFl6QXNBRjhIc0Z4T2pQdGFXSHBRMk4yMG80a2Nud3M1QjIzUT0=

Alexander Ehl, Spieler Düsseldorfer EG: "Wir haben heute wirklich gut gekämpft 60 Minuten lang. Da müssen wir analysieren, was nicht so gut war. Aber wir können schon zufrieden sein mit der Leistung. (...) Wir müssen einfach weiter hart arbeiten." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aFZrcmpnS3lQMS9ZbDhsckZ0ZmpJcGFiUmFTendBejF3eno4ckQwNFhoUT0=

ERC Ingolstadt - Adler Mannheim 6:2

Der ERC liefert eine Machtdemonstration. Im 1. Drittel nimmt das Spitzenspiel durch zwei verrückte Minuten Fahrt auf: Die Ingolstädter Führung in der 17. Minute durch Leon Hüttl währt nicht lange. Innerhalb von 80 Sekunden drehen die Gäste per Doppelschlag die Partie. Die Gastgeber gleichen zu Beginn des 2. Drittels durch Kenny Agostino mit leichter, aber regelkonformer Fußberührung etwas umstritten aus. In einem wilden Schlagabtausch dreht der ERC die Partie erneut durch Doppelpacker Hüttl. Im letzten Drittel machen die Hausherren alles klar und setzen ein Ausrufezeichen. Austen Keating vollendet einen mustergültigen Konter zum 4:2, zwei Minuten später sorgt Morgan Ellis für die Vorentscheidung. In der Tabelle verteidigen die Ingolstädter die Spitze, die Adler rutschen auf Rang 4 ab.

Die Ingolstädter Führung und der anschließende Doppelschlag der Adler hier im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=NnJLZmp5SDUxVTExSmJzekJ4TXFKYk1Ua2NxNTNKNnlZdXkvWk5UY3l2VT0=

Der etwas umstrittene Ausgleich des ERC zum 2:2 durch Kenny Agostino hier im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=UXF4VHNNbWpXZnRGMXJndkFnZ2l6dFhveUxwRGxGNWxJSTRxNlUxTkgzaz0=

Der Ingolstädter Treffer zum 4:2 durch Austen Keating nach einem 3-auf-2-Konter hier im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=NkVVMlJqR3VZcGxFVjlDWjJuYVJlbjNLRDJsb3VFUHdrdTVQSDJqaW1Fbz0=

Alex Breton, Verteidiger du Torschütze ERC Ingolstadt: "Wir haben auch nach den Rückschlägen einfach weitergemacht und wurden dafür belohnt. Wir wollten uns an unseren Plan halten und das haben wir getan. (...) Wir haben gute Spieler und eine gewisse Tiefe im Kader. Wir haben alle das gleiche Ziel, das wir verfolgen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NXdZbTk0bGt2K2tLejZFYldsVlVyWHRNMFVXL0FoclRBb28zZU1jWDJZTT0=

Marc Michaelis, Kapitän Adler Mannheim: "Wir haben ihnen zu vielen Torchancen verholfen, das darfst du gegen den Spitzenreiter nicht machen. (...) Wir haben viel zu viele Scheiben in der eigenen Zone verloren. Wir sind viel zu offen reingelaufen und haben uns dann die Konter eingefangen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SUZWaTBkMXRSUFVvVDRYSk1CME5OSzNIOUdRTnNPVG1mcy9rS0ZzL21lWT0=

Augsburger Panther - Eisbären Berlin 2:4

Die Eisbären gewinnen auch das 13. ihrer 15 bisherigen Auswärtsspiele. Für die Panther setzt sich der Abwärtstrend fort, sie müssen die 6. Niederlage in Serie hinnehmen. In einer ausgeglichenen Partie sind die Gastgeber sehr bemüht, müssen sich der Berliner Dominanz letztlich beugen. Nach dem zwischenzeitlichen 2:2 machen die Gäste den Auswärtssieg im letzten Drittel perfekt. Die Eisbären halten mit 5 Punkten Rückstand den Anschluss an Tabellenführer Ingolstadt, die Panther begehen den Jahreswechsel auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Die 2:1-Führung der Eisbären in Unterzahl im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=YWdPOGlLZWZqa2hqQmtJditQa2lGbDVZbTVPcDFvdDFqS09OUHN1WVc5QT0=

Der sehenswerte 2:2-Ausgleich der Panther durch Thomas Schemitsch aus der Distanz hier im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=aHpRaDJHVjQzUjVtVlpYNTN2SU11K3oweFEvUkROTjErdXd6ZDB4bmVGaz0=

Luca Tosto, Spieler Augsburger Panther: "Das 2. Drittel war richtig stark. Am Ende ist Berlin überragend. Die haben es brutal heruntergespielt und wir haben alles gegeben, aber es ist halt nichts vorne reingegangen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bFBYb1hJbEsra1pXNzl4cExURnJLeGlLYmM0dEh6WmhyUW1MQWNCdWlPcz0=

André Rankel, Co-Trainer Eisbären Berlin: "Wir wussten, dass wir viele Spiele in der letzten Zeit hatten. Das geht aber anderen Mannschaften genauso, von daher ist es keine Ausrede. Wir sind ganz gut gestartet, im 2. Drittel hatten wir ein bisschen unsere Probleme und im 3. Drittel haben wir eine gute Reaktion gezeigt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bTBhc1NpNUo1OHZlL0ZkZWJhZDAyNWZuakFVL01Vc2NyM3dPNlF0anhHOD0=

Kölner Haie - Löwen Frankfurt 3:2 (SO)

In der ausverkauften Lanxess-Arena geben die Gäste eine 1:0 her, erzielen im letzten Drittel durch Reid McNeill aber noch den Ausgleich. Der überragend aufgelegte Alexandre Grenier sorgt mit seinem zweiten verwandelten Penalty im Shootout für die Entscheidung zugunsten der Haie. Die Generalprobe der Löwen vor dem Winter Game gegen die Adler Mannheim ist nicht geglückt, in der Tabelle steht Platz 11. Die Haie sind auf dem 6. Platz auf direktem Play-off-Kurs.

Die 2:1-Führung der Haie nach sehenswerter Vorarbeit von Alexandre Grenier hier im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=anBnM0hhRmg4T1BMeTZaeFRZT1AzbEJGdzF4eStLWk5TY1k3TkFucUI2dz0=

Die Entscheidung für die Kölner Haie im Shootout hier im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=UXNSbkRkejdndkNydHVVN1haZGQ3cFVpc3FGVC9DK3lpcFVCbDlJWkM3WT0=

Moritz Müller, Spieler Kölner Haie: "Es war eine Geduldsprobe für uns, weil Frankfurt eine taktisch gut eingestellte Mannschaft ist. Man muss viel Geduld mitbringen gegen Frankfurt, deswegen war es eine sehr konzentrierte Leistung von uns." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MFR0cnVyYUQxT0x6VWh0Ymp6d1BmWWlzaEttOXJZd0MrWS9IclhKNTNPST0=

Julian Napravnik, Spieler Löwen Frankfurt: "Sehr bitter. Ich glaube es war ein richtig gutes Spiel von beiden Teams. Wir haben beide alles gegeben, es war richtig spannend bis zum Schluss. Im Shootout gewinnt dann der Glücklichere." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=a0s4WGRDbzNWRXRTRnZMbGl0bFB1czh3ZWs0eEZaVkdXSThBb0tRd1pVST0=

EHC Red Bull München - Grizzlys Wolfsburg 3:2

Bis ins letzte Drittel verteidigen die Wolfsburger ihre 2:1-Frührung, dann der Münchner Doppelschlag. Yasin Ehliz bereitet das wichtige 2:2 durch DeSousa vor. Platz 5 nun für die Münchner und ein neuer Spitzenreiter in der EHC-Scorerliste: Ehliz mit 273 Punkten, noch punktgleich mit Yannic Seidenberg.

"Das gibt uns Selbstvertrauen. Wir hatten viele ähnliche Spiele und haben es nicht geschafft zurückzukommen. Heute haben wir´s uns selbst bewiesen, dass wir es schaffen können", so Yasin Ehliz, der über seinen Rekord sagt: "Das ist ein schöner Moment. Es bedeutet mir viel, für München zu spielen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=STNnVEtNazFyRStrbFZwemRIa2MxTlVXZHNnNGZwWFZVZDFGUTlVdWRIOD0=

Nürnberg Ice Tigers - Fischtown Pinguins 2:1 (SO)

Ein Duell der Rekordhalter: Nürnberg mit dem besten Überzahlteam der Liga gegen Bremerhaven mit dem besten Unterzahlteam der Liga. Das Resultat ist dennoch ein torarmes Spiel, in dem die einzigen Treffer der regulären Spielzeit im 2. Drittel fallen. Im Shootout verwandelt Roman Kechter den entscheidenden Penalty zum 2:1-Sieg der Ice Tigers, die nun auf Platz 9 in den Play-in-Rängen stehen. Die Pinguins landen auf Platz 3 mit 12 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Ingolstadt. Die Entscheidung für die Ice Tigers im Shootout hier im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=YVRWNkdTVFIycDVNVndIL29HWGpCT0NueEJsdkVtTzFWeFMraFluV0VTND0=

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell