3.Liga live bei MagentaSport: Antwerpen hilft Osnabrück, Hansa-Coach Brinkmann zockt: "Wenn wir in der Rückrunde die ersten 3 Spiele gewinnen, werde ich nicht mehr leugnen, dass wir aufsteigen wollen"

Mini-Happy-End für Hansa Rostock! Nach einem schwierigen Jahr mit Zweitliga-Abstieg, schlechtem Start, Vorstandskrise und Trainerentlassung schafft Hansa Rostock nach einen mühsamen 1:0-Sieg gegen Hannover 96 II noch einen versöhnlichen Abschluss. Zum Matchwinner avancierte Christian Kinsombi mit seinem Treffer kurz vor dem Ende. Es ist der 4. Sieg aus den letzten 5 Spielen. Hansa steht nun bei 28 Punkten und schielt mit 4 Punkten Abstand damit wieder Richtung Aufstiegsplätze. In der Aufstiegssaison 2020/21 war es zum gleichen Zeitpunkt nur ein Pünktchen mehr. Vielleicht ein gutes Omen. Dennoch will Hansa-Trainer Daniel Brinkmann noch nicht offensiv über den Aufstieg sprechen. "Wir sind erstmal glücklich. Haben 10 Punkte nach unten, 4 Punkte nach oben auf Platz 3. Der Abstand ist kleiner geworden. Wir können einen Deal machen: Wenn wir in der Rückrunde die ersten 3 Spiele gewinnen, werde ich auch nicht mehr leugnen, dass wir aufsteigen wollen." Auch in Spiel 2 unter dem neuen Trainer Marco Antwerpen gibt es etwas Zählbares für den VfL Osnabrück. Beim SC Verl holen die Jungs von der Bremer Brücke nach Rückstand immerhin 1 Punkt. Damit überwintert der VfL mit 15 Punkten auf Platz 19 und hat wieder Anschluss an die Nichtabstiegsplätze. Der neue Trainer erreicht die Mannschaft mit den richtigen Worten. "Er hat gesagt, dass es um die Existenz geht. Und so wie wir in der 1. Halbzeit aufgetreten sind, kann es nicht sein", verrät VfL-Kapitän Dave Gnaase. Der SC Verl bleibt auch im 6. Spiel in Folge ungeschlagen und findet sich zum Ende der Hinrunde im Tabellenmittelfeld wieder. Nach 3 Niederlagen in Serie gelingt Waldhof Mannheim (Tabellen-15., 21 Punkte) im Kampf gegen den Abstieg immerhin mal wieder ein Punkt. Doch die Enttäuschung nach dem 1:1 gegen Arminia Bielefeld vor heimischem Publikum überwiegt nach der Führung.

FC Hansa Rostock - Hannover 96 II 1:0

Ein "lucky Punch" lässt das Ostseestadion beben. Hansa Rostock hat die Niederlage aus der Vorwoche verdaut und sich mit einem Heimsieg gegen Hannover 96 II in die Winterpause verabschiedet. Zum Matchwinner avancierte Christian Kinsombi mit seinem Treffer kurz vor dem Ende. Es ist der 4. Sieg aus den letzten 5 Spielen. Hansa steht nun bei 28 Punkten und schielt damit wieder Richtung Aufstiegsplätze, die nur noch 4 Zähler entfernt sind. Hannover 96 II steht am Ende der Hinrunde auf einem Abstiegsplatz. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt allerdings nur 2 Punkte.

Christian Kinsombi, Siegtorschütze zum 1:0 für Hansa Rostock: "Es ist unglaublich. Ich war in letzter Zeit so knapp dran. Jetzt hat es endlich geklappt. Ein sehr, sehr schönes Gefühl. Es war eine schwere Zeit für mich. Man versucht als Fußballer da rauszukommen. Die Trainer haben mir viel geholfen. Es ist auch ein unglaubliches Gefühl, wenn du den Support von allen Seiten fühlst, keine gegnerischen Fans hörst. Sowas ist Wahnsinn."

Über die Ziele in der Rückrunde. "Die Bilanz kann sich sehen lassen. Jetzt ist die Kunst da weiterzumachen, wo wir aufgehört haben."

Daniel Brinkmann, Trainer Hansa Rostock: "Unfassbar. Das war ein ganz besonderer Abend für uns. Die Stimmung von der ersten bis zur letzten Minute ist schon brutal. Da hat man Gänsehaut am ganzen Körper." Über den Angriff an die Aufstiegsplätze. "Wir greifen schon seit 6 Wochen an. Was angreifen definiert bedeutet, da streiten sich die Geister. Wir sind erstmal glücklich. Haben 10 Punkte nach unten, 4 Punkte nach oben auf Platz 3. Der Abstand ist kleiner geworden. Wir können einen Deal machen: Wenn wir in der Rückrunde die ersten 3 Spiele gewinnen, werde ich auch nicht mehr leugnen, dass wir aufsteigen wollen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RnJQYTY5cExSVzRpVUxmWHhJbjdJWHViQnFRMHFaUlBsa29GbVROWTgvQT0=

Daniel Stendel, Trainer Hannover 96 II: "Da muss keiner enttäuscht sein, so wie wir es gelöst haben gegen eine gute Hansa-Mannschaft und 29.000 Fans. Wir haben das Spiel 90 Minuten offengehalten. In der 1. Halbzeit ist das aus unserer Sicht ein klarer Elfmeter, das Handspiel. Ein Tor verändert alles. Umso ärgerlicher, dass wir in der letzten Minute das Gegentor kriegen."

SC Verl - VfL Osnabrück 1:1

Auch in Spiel 2 unter dem neuen Trainer Marco Antwerpen gibt es etwas Zählbares für den VfL Osnabrück. Beim SC Verl holen die Jungs von der Bremer Brücke nach Rückstand immerhin 1 Punkt. Damit überwintert der VfL mit 15 Punkten auf Platz 19 und hat wieder Anschluss an die Nichtabstiegsplätze. Der SC Verl bleibt auch im 6. Spiel in Folge ungeschlagen und findet sich im Tabellenmittelfeld wieder.

Alexander Ende, Trainer SC Verl: "Ein hart erkämpfter Punkt gegen eine richtig griffige Mannschaft. Es war ein sehr intensives Spiel. Ein guter Punkt. Wir haben aus den letzten 11 Spielen nur eines verloren, ist okay." Das Verler Fazit zum Fußballjahr 2024. "Über die ganze Saison echt gute Leistungen. Die letzten 10, 11 Spiele auch gute Ergebnisse, wo wir nur einmal verloren haben. Wir haben die letzten zwei Drittel so gepunktet, wie wir es uns vorgestellt haben. Jetzt nehmen wir in das erste Drittel auch noch Punkte mit rein und dann sind wir da, wo wir sein wollen."

Dave Gnaase, Kapitän VfL Osnabrück: "Die 1. Halbzeit war einfach nicht gut genug, wir waren nicht griffig, nicht so leidenschaftlich auf dem Platz wie letzte Woche. Darum haben wir die Dinge angesprochen und sind überragend aus der Halbzeit gekommen."

Über die Halbzeitansprache von Marco Antwerpen. "Er hat gesagt, dass es um die Existenz geht. Und so wie wir in der 1. Halbzeit aufgetreten sind, kann es nicht sein." So klappt es mit dem Klassenerhalt. "Wir haben genug auf die Fresse bekommen die letzten Wochen. Wir haben gezeigt, was in der Truppe steckt. Wir haben nochmal Zeit über die Dinge nachzudenken und versuchen im Januar 2 Wochen eine gute Vorbereitung zu haben. Dann bin ich zuversichtlich, dass wir da unten rauskommen."

Marco Antwerpen, Trainer VfL Osnabrück: "Mir hat die Reaktion nach dem Gegentor nicht gefallen. Das haben wir in der Kabine angesprochen, dass wir viel mutiger, viel mehr Energie auf den Platz bringen wollen. Das haben wir mit den Einwechslungen geschafft. Wenn wir die Chancen nutzen, gehen wir nicht unverdient als Gewinner vom Platz."

Über seine Halbzeitansprache. "Ich habe die Jungs daran erinnert, dass sie gute Fußballer sind. Dass sie mutig spielen können. Wir haben ohne Energie gespielt, vielleicht auch ohne Erinnerung wie der Tabellenstand gerade ist. Den Unterschied hat man in der zweiten Halbzeit gemerkt. Jetzt heißt es zweieinhalb Wochen auf Sandhausen vorzubereiten. Da wollen wir wieder gewinnen und dann versuchen wir Step by Step die Differenz gutzumachen."

SV Waldhof Mannheim - Arminia Bielefeld 1:1

Nach drei Niederlagen in Serie gelingt Waldhof Mannheim (Tabellen-15., 21 Punkte) im Kampf gegen den Abstieg immerhin mal wieder ein Punkt. Doch die Enttäuschung nach dem 1:1 gegen Arminia Bielefeld vor heimischem Publikum überwiegt nach der Führung. Bei Arminia Bielefeld machen die Joker nach dem Rückstand den Unterschied. Die Elf von Mitch Kniat stabilisiert sich nach den mäßigen Auftritten nach dem Pokalerfolg gegen Freiburg, ist nun aber drei Spiele ohne Sieg. Platz 3 ist mit einem Punkt Abstand auf Saarbrücken aber in direkter Reichweite.

Nicht das erste Mal, dass Bernhard Trares, Trainer Waldhof Mannheim, die Schiedsrichter kritisiert. Diesmal bricht er das Interview nach einer Elfmeterszene ab: "Wir haben zwei Punke verloren. Wir haben ein überragendes Spiel gemacht. Respekt vor der Mannschaft. Was wir für einen Aufwand betreiben - und dann gleicht Bielefeld per Standard aus. Ich bin sprachlos über die Schiedsrichter. Wir hätten in jedem Spiel einen Elfmeter bekommen müssen!"

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Z2JzMkNYY1ppUjdpWndKTks4aFhCcWVyQkNVSWU5WjhQKzc4TlJuak80OD0=

Rico Benatelli, Waldhof Mannheim, blickt nach dem Punkt gegen Bielefeld optimistisch auf die Rückrunde: "Das war ein richtig gutes Spiel. Das hat auch den Zuschauern Spaß gemacht. Am Ende hatten wir noch richtig gute Chancen den Sieg zu holen. Das war eine gute Leistung von uns. An den Standards müssen wir arbeiten. Das ist ärgerlich. Trotzdem bin ich zufrieden. Wenn wir in den Rückrunde so agieren, müssen wir uns keine Sorgen machen."

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MDRsTUsyUzVPRzZQWWFqYXFUbFg4SXNqMlFQYnlrQ3F4ZjBmRGpsMGlNOD0=

Terrence Boyd, verletzter Stürmer (Fußbruch) bei Waldhof Mannheim, analysiert in der Pause und gibt einen Ausblick: "Es hat zwei, drei Tage gedauert bis ich mich mit der Situation arrangiere. Ich bin ein ungeduldiger Mensch. Das ist die erste Knochengeschichte in meiner Karriere. Ich beeile mich mit der Rückkehr, aber das ist nun ganz schlimm. Ich habe von drei bis vier Monaten Pause alles gehört. Die Jungs werden auch gut ohne mich auskommen. Irgendwie müssen wir aktuell doppelt so hart arbeiten, damit die Dinger fallen."

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SnB6cnRybmpzQ2NVME9pVDNZdkNrVUpQeVU0dDh4Tm00ZGUxdytwOG5rZz0=

Mitch Kniat, Trainer Arminia Bielefeld, bleibt besonnen nach einem emotionalen Ende und lobt sein 17-jähriges Talent Sumbu, der das 1:1 markierte: "Das war ein wildes Spiel. In allen Spielen, die Daniel Sumbu gemacht hat, hat er überzeugt. Er ist eine gute Option hinten heraus und hat eine extreme Qualität - vor allem im Kopf. Jonas Kersken spielt zu 99 Prozent so wie gegen Mannheim. Das war von uns eine überragende Hinrunde. Nun haben wir aber drei Spiele nicht gewonnen und sind nicht zufrieden. Ein VAR würde der Liga gut tun."

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UTJ6UUpNYkNSRTdnQXFiUCtFN2t6RFdCVG9nbk9Ncm1DQnZTWjVoMzE5UT0=

Jonas Kersken, Torhüter Arminia Bielefeld, bleibt nach seiner starken Leistung nüchtern: "Das war ein ekliges Spiel. Wir hatten uns mehr vorgenommen. Wir wollten das Jahr mit einerm Dreier beenden. Am Ende steht leider ein 1:1. Wir sind nach dem Rückstand zurückgekommen. Ich bin froh, dass ich wieder helfen konnte nach der letzten Woche, wo ich nicht glücklich aussah ."

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SGgya2l1b1E2T3JVWUZsazVuQU1wUTRwbjM4ZnBoSTE5UVZCeHB6Q0xOUT0=

Wildes Wetter in Mannheim: Hagel und Blitz kurz vor Weihnachten.

Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UzhaM2JBOFN1cXhSemNUM0dRSjlXQzVIOXNWM0s0TDFyd3p0bUR2eGU4ST0=

Viktoria Köln - SV Sandhausen 2:0

Nach dem 2:0-Sieg über den SV Sandhausen feiert Viktoria Köln als Tabellen-6. Mit 29 Punkten die beste Halbserie in der 3. Liga. Für Sreto Ristic bedeutet die Pleite in Köln das Aus als Trainer in Sandhausen. Sportdirektor weg, Trainer weg - in Sandhausen wird mal wieder alles auf links gedreht

Olaf Janßen, Trainer Viktoria Köln: "Diesen Rekord hat sich die Mannschaft erarbeitet. Darauf können wir stolz sein."

Sreto Ristic, Trainer SV Sandhausen, macht sich nach der vierten Niederlage in Serie Mut -half nix, am Sonntagnachmittag wird er entlassen: "Leider sind wird jetzt in so einem Strudel. Wir müssen nun Abstand gewinnen und die Lage sachlich analysieren."

Der Link zu den Highlights bei Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=yaVAITj7WVY

