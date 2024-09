Jahreszeiten Verlag, MERIAN

München für Fortgeschrittene

Bestseller-Autor Jan Weiler schreibt exklusiv in Merian über Münchens anarchische Seele und die Stadt jenseits des Wiesn-Hypes

Dazu gibt die Journalistin und München-Expertin Anja Schauberger 40 Insider-Tipps

Millionen Menschen besuchen jedes Jahr die bayerische Landeshauptstadt, mehr als 7 Millionen Besucherinnen und Besucher aus aller Welt kamen 2023, allein um die Wiesn zu erleben. Pünktlich zum Start des größten Volksfests der Welt in diesem Jahr, kommt das Reisemagazin Merian (Ausgabe 5/2024, erscheint am 6. September) mit einem großen München-Schwerpunkt in den Handel.

"Die weitgehende Dünkelfreiheit bei gleichzeitigem Wurschtsein finde ich in München sehr angenehm."

Der Schriftsteller Jan Weiler ("Maria, ihm schmeckt's nicht!", "Der Markisenmann") schreibt in einem persönlichen, amüsanten und kritischen Text darüber, warum er, der gebürtige Düsseldorfer, von München nicht loskommt. Er liebt den Englischen Garten, das italienische Licht und das Münchner Tempo. "München ist so schön langsam", meint er. "Eile ist keine Erfindung der Münchner. Besonders nicht am Wochenende. Ich liebe die Anarchie hinter diesem verminderten Lebenstempo." Da hält er gerne aus, dass das lokale Selbstbewusstsein und der Hang zum "Mia-san-mia" die Einheimischen dazu anstiftet, Zugereiste ständig zu verbessern. Es heißt eben nicht 'Oktoberfest', sondern 'Wiesn'. Und wer sich dann noch erlaubt 'Wiese' zu sagen, muss sich über eine 'Fotzn'auch nicht wundern.

Dazu bietet das Heft viel Inspiration für München jenseits der Theresienwiese. Die Journalistin und Ur-Münchnerin Anja Schauberger (Autorin des Newsletters "Zeitlang"), die Stadt und Umland bestens kennt, hat die besten Wirtshäuser, Bühnen, Kunst-Spots, Bars und Hotels ausgewählt. So stellt sie zum Beispiel das Bergson Kunstkraftwerk in Aubing vor, legt Leserinnen und Lesern einen Besuch der Restaurants KOMU, MUN, des Mural Farmhouse oder bei 'Der Dantler' nahe und empfiehlt u.a. das neue Café SOL, die Gastrobar el Tato und den Alpenblick von der Dachterrasse des neu eröffneten Hotel Königshof. Ein Special zu jungen Nachwuchs-Gastronomen auf dem Viktualienmarkt runden ihren Service-Teil ab.

Cover-Thema des neuen Merian ist Skandinavien. Dafür war die Redaktion in den schwedischen Wäldern, der dänischen Südsee, der nord-norwegischen Region rund um die Kulturhauptstadt Bodø und in Helsinki unterwegs. Außerdem im Heft: ein Gourmet-Guide für Bangkok, eine luxuriöse Südafrika-Safari, Insider-Tipps aus Antwerpen, eine Genusstour durch das Baskenland und vieles mehr.

