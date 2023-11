Merian: Die 20 besten Reiseziele 2024

Jahreszeiten Verlag, MERIAN

Deutschlands führende Marke im Reisejournalismus stellt Hot Spots in Europa, kulinarische Highlights und besondere Fernreiseziele für das nächste Jahr vor

Gerade erst entdeckt, Trend-Reiseziel oder Destination mit besonderem Programm für 2024: Merian bringt jetzt seine Top 20 Destinationen für das kommende Jahr groß heraus.

Eine Auswahl der Merian-Favoriten:

Las Vegas hat die Formel 1 in die Wüste geholt und die Event-Halle "Sphere" eröffnet. Die Wüstenstadt setzt als Sport- und Kulturstadt ganz neue Akzente.

Paris fiebert den Olympischen Spielen entgegen. Bestseller-Autor Alexander Oetker erzählt über das neue grüne Selbstbewusstsein und die Charme-Offensive der Metropole.

München: Viktor & Rolf kommen in die Kunsthalle, das Rosewood-Hotel hat eröffnet.

Die Lofoten sind ein Traumziel für das ganze Jahr - auch für Surfer.

Südkorea: Kultur- und Kulinarik-Trendsetter mit Traum-Landschaften.

Valencia: grüne Hauptstadt 2024 und perfekter Citytrip.

Stockholm und sein Schären-Garten feiern Tischkultur, Genuss und Naturnähe.

San Diego und Tijuana: die doppelte Welthauptstadt des Designs.

Genf: lässiges Luxusleben in der Welthauptstadt der Uhren.

Sachsen ist zum 250. Geburtstag des großen Romantikers im Caspar-David-Friedrich-Fieber - die schönsten Wandertouren durch seine Bildwelten.

Kolumbien: die Star-Köchin Leonor Espinosa kreiert aus der Natur-Vielfalt ihrer Heimat wahre Kunstwerke.

Bad Ischl und das Salzkammergut: die Highlights der Kulturhauptstadt 2024.

Weitere Favoriten: Oman, Berlin, Bhutan, Maastricht, Basel, Taiwan, Istrien, Sambia.

Außerdem im aktuellen Heft: Collien Ulmen-Fernandes erzählt von der Reise ihres Lebens, die ehemalige Unternehmerin Kris Tompkins über ihre Liebe zu Patagonien. Edinburgh feiert sein Hafenviertel, Lothringen seine Glas-Kunst, Zürich seine kulinarische Vielfalt. Außerdem im Magazin: Wie Mode-Luxusmarken ganze Hotel- und Reisewelten schaffen.

Merian-Redaktionsleiterin Tinka Dippel: "Merian ist seit vielen Jahren eine der Marken der Reisebranche, Inspiration und zuverlässiger Reisebegleiter. Für unsere Leser haben wir jetzt ein Heft voller Vorfreude auf das kommende Jahr gemacht und 20 Ziele ausgewählt, die 2024 aus ganz unterschiedlichen Gründen besonders besuchenswert sind - von der Olympiastadt Paris über das Trend-Land Südkorea bis zum unentdeckten Kolumbien."

'The Art of Travel' ist das Leitmotiv von Merian. Viele große Themen finden Online in erweiterter Form statt. Via QR-Code können Leserinnen und Leser Google Maps direkt auf ihr Handy laden und haben die kuratierten Tipps so unterwegs immer dabei.

Das Magazin ist ab 1. Dezember 2023 im Handel, der Copypreis beträgt 11,90 Euro.

