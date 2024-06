Netto

Das 'Team Netto' ist bereit für die EM

Berlin (ots)

Ein ganz besonderes EM-Team erwartet die Netto Kund:innen zum Start der Fußball-EM ab nächster Woche in jedem Markt: Der 1. FC Netto! Besonders fit in den Disziplinen Regionalität, Preis/Leistung und Kundenzufriedenheit.*

Das Logo des 1. FC Netto ist natürlich ganz in den Netto-Farben Schwarz und Gelb gehalten. Fehlt nur das Rot als Zeichen für die kleinen Preise, um die Deutschland-Farben zu komplettieren!

Die Netto-EM-Kampagne wird während der gesamten Fußball-Europameisterschaft auf Plakaten in den Märkten, in den Netto-Social Media Kanälen, im Handzettel und im Newsletter zu sehen sein. Besonders authentisch: Auf allen Motiven befinden sich Mitarbeitende von Netto, eben 'Unser Team für deine EM'.

Gezeigt werden die typischen Produkte rund um den Fußball, Rezepte für den Halbzeit-Hunger und Food-Highlights aus den teilnehmenden Ländern. Zusätzlich wird für den 1. FC Netto selber geworben - es werden neue Team-Kolleg:innnen gesucht.

Neben den klassischen Werbemaßnahmen wird es einige spannende Guerilla-Aktionen geben. Kleiner Tipp: Ein Netto-Schiedsrichter verteilt zwar gelbe Karten, die sorgen allerdings für Jubel und nicht für Frust. Also die Augen aufhalten!

*Dies bestätigt zum Beispiel der aktuelle Kundenmonitor 2023.

Über Netto

Netto betreibt in Deutschland 342 Märkte in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg. Die Netto Aps. & Co. KG, mit mehr als 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ist ein Tochterunternehmen Sder dänischen Salling Group, die unter anderem auch Netto-Märkte in Dänemark und Polen betreibt.

Original-Content von: Netto, übermittelt durch news aktuell