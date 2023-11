Netto

Erfolgreicher Start der Kunden-App Netto+

Bereits einen Monat nach dem Start erreicht die Netto+ App über 125.000 Downloads in den verschiedenen App-Stores. In einigen Märkten nutzen bereits bis zu 13 Prozent der Netto-Kundinnen und -Kunden die App. Die am meisten genutzten Features der digitalen Kundenkarte sind individualisierte Coupons, exklusive Mitgliederangebote sowie das noch bis Ende Dezember laufende Gewinnspiel.

"Wir freuen uns sehr, dass unsere Kunden-App so großartig angenommen wird," sagt Netto-Marketingleiter Timo Schroedel. "Wie gut unsere Kundinnen und Kunden die App annehmen, zeigt nicht nur die sehr hohe Download-Anzahl, sondern vor allem auch die tatsächliche, intensive Nutzung an den Kassen unserer Märkte. Die Netto+ App etabliert sich so als ein wichtiges Instrument zur Kundenbindung und hilft uns außerdem die Wünsche unserer Kundinnen und Kunden noch besser zu verstehen."

Die Netto+ App ist eine digitale Kundenkarte, neben einer Vielzahl an Coupons und Rabatten, die Erstellung von Einkaufslisten, die Speicherung von Kassenbons und Informationen zum persönlichen Markt anbietet. Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit den wöchentlichen Prospekt anzusehen oder einen Preisscanner zu nutzen. Ein besonderes Feature ist die einzigartige, digitale Rückerstattung von Lebensmitteln und Getränken, die Netto als erster Lebensmittelhändler in Deutschland anbietet.

Die Netto+ App gibt es zum Download im Apple App Store sowie im Google Play Store.

Über Netto

Netto betreibt in Deutschland 344 Märkte in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg. Die Netto Aps. & Co. KG, mit mehr als 6.000 Mitarbeitern, ist ein Tochterunternehmen der dänischen Salling Group, die unter anderem auch Netto-Märkte in Dänemark und Polen betreibt.

