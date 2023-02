ZDF

"aspekte" (ZDF) und "Kulturzeit" (3sat) gratulieren Bertolt Brecht

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Was hat uns Bertolt Brecht heute noch zu sagen? Das fragt die Kulturreportage "aspekte" zum 125. Geburtstag von Bertolt Brecht am Freitag, 10. Februar 2023, ab 23.30 Uhr im ZDF, unter anderen den Schauspieler Lars Eidinger, dem Brecht bis heute ein Ratgeber ist. Das 3sat-Magazin "Kulturzeit" trifft zum Geburtstag von Brecht am Freitag, 10. Februar 2023, ab 19.20 Uhr, den Schauspieler Martin Wuttke.

Glückwunsch Bertolt Brecht! Er ist einer der bedeutendsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, ein erbitterter Feind der Nazis, ein Rebell, der exzessiv schrieb und lebte. Ein überzeugter Kommunist, der die Welt verbessern wollte und das moderne Theater revolutionierte. Bis heute sind die "Dreigroschenoper" und "Mutter Courage" Dauerrenner auf den Bühnen. In Augsburg widmet man dem großen Brecht zum Geburtstag ein Festival. Doch trotz aller Größe: Ist Brecht überhaupt noch zeitgemäß? Was hat uns Brecht in diesen aktuell krisengebeutelten Zeiten noch zu sagen? Moderator Jo Schück geht für "aspekte" am Freitag, 10. Februar 2023, 23.30 Uhr im ZDF, auf Spurensuche.

"aspekte" lässt Fans und Kritiker Bertolt Brechts zu Wort kommen

Jo Schück spricht mit Fans sowie Kritikerinnen und Kritikern, die Brechts Erbe weiterdenken. Mit dabei: der Schauspieler Lars Eidinger. "Ich frage mich manchmal", so Eidinger, "wie sind wir überhaupt noch zu retten? Es wirkt so ausweglos und trotzdem habe ich das Gefühl, dass Werke wie die von Brecht Hoffnung geben, weil sie einem eigentlich ein Ratgeber sind. Mit Schauspielerin Constanze Becker spricht Jo Schück über Brechts Wirken und besucht das Grab des Dramatikers und Theaterregisseurs, eine Wrestling-Show in Augsburg und befragt eine künstliche Intelligenz, die als Brecht antwortet. Was hätte Bertolt Brecht zu den großen Fragen unserer Zeit zu sagen?

Im 3sat-Magazin "Kulturzeit" spricht Schauspieler Martin Wuttke über Bertolt Brecht

Auch die "Kulturzeit", das gemeinsame Kulturmagazin von ZDF, ORF, SRF und ARD,widmet sich Freitag, 10. Februar 2023, 19.20 Uhr in 3sat, Bertolt Brechts Schaffen und trifft Schauspieler Martin Wuttke. Wuttke spielte mehr als 400 mal den Arturo Ui in der legendären Inszenierung von Heiner Müller am Berliner Ensemble. Für den Schauspieler ist Brecht ein Modernist: "Man könnte auch sagen, er hat das Sampling erfunden. Er hatte sein Theater organisiert wie ein Renaissance-Künstler, der auf die handwerklichen und auf die geistigen Fähigkeiten seiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zugegriffen und die Werke dann in seinem Namen veröffentlichte, wie das bei den großen Meistern und ihren Werkstätten Tradition war. Wie bei Warhol und seiner Factory-Vorformen."

Kontakt Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Stefanie Wald, ZDF- Kommunikation, telefonisch unter 06131-70-16419. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131-70-1-12108.

Pressefotos Pressefotos zu den Sendungen "aspekte" und "Kulturzeit" erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131-70-16100.

Weitere Informationen im ZDF-Presseportal und der ZDFmediathek

Pressemappe "aspekte"

"aspekte" in der ZDFmediathek

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell