"maybrit illner" im ZDF: Wem hilft der Doppelwumms?

Bundesfinanzminister und Oppositionsführer zu Gast

Mainz (ots)

"You never walk alone" – sprach der Kanzler. Aber landen die "Doppelwumms"-Milliarden in den Geldbörsen der Verbraucher oder vor allem auf dem Konto der Versorger? Sind die Preise transparent oder zahlen die Verbraucher weiter viel zu viel in dieser Krise? Wie viel geben die Energie-Multis schon ab von ihren sogenannten "Zufallsgewinnen"? "Die Kosten der Krise – wem hilft der Doppelwumms?" – darüber diskutieren am Donnerstag, 9. Februar 2023, 22.15 Uhr, bei "maybrit illner" im ZDF, unter anderen Bundesfinanzminister Christian Lindner und Oppositionsführer Friedrich Merz. Staatssubventionen sind hoch im Kurs. Die zahlt nicht nur China seinen Betrieben, auch die US-Regierung lockt damit Unternehmen aus Europa, vor allem für den Klimaschutz. Mit wie viel Geld kann und will die Ampel in diesen Wettlauf einsteigen? Wie können die Inflation begrenzt und Wohlstandsverluste vermieden werden? Bei Maybrit Illner diskutieren neben Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und CDU-Chef Friedrich Merz Verbraucherschützerin Annabel Oelmann und Wirtschaftsprofessor Jens Südekum.

