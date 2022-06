ZDF

40 Jahre "Terra X": Sechsteilige Dokureihe "Unsere Kontinente" im Herbst im ZDF

"Terra X" wird 40 Jahre alt – Anlass für das ZDF, um mit dem Sechsteiler "Unsere Kontinente" im Herbst 2022, sonntags, 19.30 Uhr, Geburtstag zu feiern. Friederike Haedecke, Leiterin der ZDF-Redaktion "Terra X": "Die Reihe 'Unsere Kontinente' ist eine fantastische Reise zu den Ursprüngen der Vielfalt der Kulturen. Und eine erstaunliche Antwort auf die Frage, wie die Welt wurde, wie sie ist." "Unsere Kontinente" ist eine geologische, aber vor allem auch eine kulturhistorische Biografie der Welt. Geologie, Wetter, Klima, Meeresströmungen, Artenwanderung, menschliche Migration und Besiedelung bilden die Meilensteine der Kontinentalgeschichte. Fotorealistische 3-D-Animationen fungieren als Zeitreise-Tool, Helikopter- und Drohnenaufnahmen zeigen spektakuläre Landschafts- und Tierwelten. Jeder Film wird von einer anderen "Terra X"-Moderatorin, einem anderen "Terra X"-Moderator präsentiert: "Afrika" von Prof. Harald Lesch, "Asien" von Prof. Colin Devey, "Europa" von Mirko Drotschmann, "Nordamerika" von Dr. Mai Thi Nguyen-Kim und "Südamerika" von der Biologin Jasmina Neudecker. Neu dabei ist Prof. Antje Boetius, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, die durch die Folge "Australien" führt. Vor etwa 200 Millionen Jahren zerbrach der Urkontinent Pangäa und die Kontinente begannen ihre Reise auf die Plätze, die sie heute auf der Landkarte einnehmen. Auf jedem entwickelten sich ganz unterschiedliche Lebensbedingungen. Die sechs Filme feiern die Natur und die Kultur und entdecken erstaunliche Zusammenhänge zwischen beiden. Beispielweise gedeihen auf der gleichen Höhe, in der in Sibirien fünf Monate im Jahr Dauerfrost herrscht, im Süden Irlands Palmen. Der Grund: In Europa sorgt der Golfstrom für ein weltweit einmaliges Gunstklima. Es entstand vor 2,7 Millionen Jahren durch Bewegungen auf der anderen Seite des Atlantiks, als die Kontinente in ihre heutige Position drifteten. Und am anderen Ende der Welt faltete sich beim Aufprall zweier Kontinentalplatten der Himalaya auf. Die gigantische Wetterscheide teilte den Kontinent in zwei Teile. In der Folge entwickelte sich der Südosten Asiens durch den Monsun des Himalaya zum bevölkerungsstärksten Fleck und Entwicklungshub der Welt. Nach zwei Jahren Dreharbeiten rund um den Globus wurden in München, in den Bavaria Studios, die Moderationen in einem aufwendigen Greenscreen-Realbau-Setting gedreht. "Terra X: Unsere Kontinente" ist eine Story House-Produktion. Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 – 70-12149; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terrax

