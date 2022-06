ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 25/22

Mainz (ots)

Woche 25/22 Sa., 18.6. Bitte Folgenänderung beachten: 7.30 Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood Das Pferderennen Animationsserie Frankreich/Deutschland 2014 ("Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Die Windmühle" entfällt.) Mo., 20.6. 9.05 Volle Kanne - Service täglich Bitte Änderung beachten: Moderation: Florian Weiss Bitte streichen: Nadine Krüger Woche 26/22 So., 26.6. Bitte nochmalige Programmänderung ab 10.15 Uhr beachten: 10.15 sportstudio live (HD/AT/UT) Die Finals 2022 Live aus Berlin Triathlon Einzel Männer Reporter: Martin Schneider Experte: Daniel Unger ca. 11.20 Uhr Basketball 3x3 Männer Reporter: Gari Paubandt ca. 11.45 Uhr Fechten Degen Frauen Reporter: Julius Hilfenhaus ca. 12.05 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 12.10 Uhr Rudern Frauen und Männer Reporter: Norbert Galeske -------------------------------------- zu So., 26.6. ca. 12.45 Uhr Bogenschießen Mixed Compound Reporter: Alexander von der Groeben ca. 13.05 Uhr Fechten Degen Männer Reporter: Julius Hilfenhaus ca. 13.30 Uhr Leichtathletik u.a. Stabhochsprung Frauen, Weitsprung Männer Reporter: Peter Leissl, Fabian Meseberg ca. 13.55 Uhr Bogenschießen Mixed Recurve Reporter: Alexander von der Groeben ca. 14.15 Uhr Turnen Stufenbarren Frauen, Sprung Männer Reporter: Alexander Ruda Experte: Ronny Ziesmer ca. 14.35 Uhr Rad: Trial 26" Männer Reporter: Andreas Kürten ca. 15.00 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 15.05 Uhr Kanu-Sprint Kajak Frauen, Canadier Männer Reporter: Norbert Galeske Experte: Ronald Rauhe ca. 15.40 Uhr Moderner Fünfkampf Männer Reporter: Heiko Klasen ca. 16.05 Uhr Turnen Schwebebalken, Barren, Reck Männer Reporter: Alexander Ruda Experte: Ronald Rauhe ca. 16.35 Uhr Leichtathletik u.a. Speer Frauen, 800 m, 1500 m Reporter: Peter Leissl, Fabian Meseberg ---------------------------------- zu So., 26.6. ca. 17.00 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 17.05 Uhr Triathlon Ironman-EM Zusammenfassung aus Frankfurt Reporterin: Anja Fröhlich ca. 17.20 Uhr Schwimmen u.a. 100 m Freistil, 50 m Brust Männer Reporter: Volker Grube Experte: Christian Keller ca. 17.55 Uhr Leichtathletik u.a. Diskus Männer, Weitsprung Frauen, 200 m Männer und Frauen Reporter: Peter Leissl, Fabian Meseberg Moderation im Studio: Sven Voss Weitere Liveübertragungen unter sportstudio.de ("ZDF spezial: G7-Gipfel in Elmau - Der Auftakt" um 12.00 Uhr entfällt.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell