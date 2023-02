ZDF

ZDFinfo-Programmänderung

Wochen 10/23 und 11/23

Mainz (ots)

Woche 10/23 Montag, 06.03. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 ZDF-History Margot Honecker - Die Bilanz Deutschland 2018 „ZDF-History: Die Krake - Die Geschichte der Stasi“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Donnerstag, 09.03. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Wunder der Natur – Auf den Spuren der Erdgeschichte Islands Vulkane Deutschland 2022 „Leschs Kosmos: Krypto, Bitcoin & Co - Revolution oder Spekulation?“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Freitag, 10.03. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Mysterien des Weltalls Jeder Mensch ist ein Genie Mit Morgan Freeman USA 2016 „Mysterien des Weltalls: Wie denken Außerirdische?“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen) Woche 11/23 Sonntag, 12.03. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Heilige Lanze Großbritannien 2014 „Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte: Die Suche nach dem Heiligen Gral“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Montag, 13.03. Bitte Programmänderung beachten: 6.30 ZDF-History Die Krake - Die Geschichte der Stasi Deutschland 2018 „Falsche Gnade? - Justizversagen in der Wendezeit“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Dienstag, 14.03. Bitte Programmänderung beachten: 6.45 Ermittler! Die Faserspur Deutschland 2019 „Erbarmungslos: Joanne Dennehy - Frau ohne Gewissen“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Mittwoch, 15.03. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 6.15 ZDF-History Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der Unheimlichen Deutschland 2017 „Mythen-Jäger: Das Rätsel der "Spider Rocks"“ entfällt 7.00 Faszination Urzeit - Verlorene Welten Frankreich 2019 8.28 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.30 Die vergessenen Vorfahren der Menschheit Großbritannien 2016 9.15 Rätselhafte Venus von Willendorf - Die Frau in der Steinzeit Österreich 2022 10.00 Lady Sapiens - Auf den Spuren eines Steinzeit-Mythos Frankreich 2021 10.45 Der Neandertaler-Code - Rätselhafte Urzeitjäger Großbritannien 2014 11.30 Das Neandertaler-Rätsel - Brudermord in der Steinzeit? Großbritannien 2018 12.15 ZDF-History Alexander der Große - Der Superstar der Antike Deutschland 2018 (weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell