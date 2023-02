ZDF

Olena Selenska im Exklusiv-Interview mit ZDF-"logo!"-Moderator Sherif Rizkallah: "Generation von Kriegskindern verhindern"

Anlässlich des Jahrestages des russischen Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar 2022 bereist ZDF-"logo!"-Moderator Sherif Rizkallah das Land. In Kiew sprach er mit Olena Selenska, der Ehefrau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selensky. Im Interview betonte sie, wie wichtig es sei, die ukrainischen Kinder zu schützen.

Fast ein Jahr nach Beginn des Krieges mit Russland warnt Selenska vor den dramatischen Auswirkungen auf die Kinder und deren Entwicklung: "Wir in der Ukraine wollen alles tun, um zu vermeiden, dass bei uns eine Generation der Kriegskinder heranwächst." Selenska verwies dabei auf die Kinder im Zweiten Weltkrieg: "Kinder, die viel zu viel gesehen haben, die viele Gräuel erlebt haben, die Kinder eigentlich nicht erleben sollten." Eines der schrecklichsten Dinge in diesem Krieg sei es "in die Augen der Kinder zu blicken und zu sehen, wie schnell sie erwachsen geworden sind. Das trifft mich wirklich schmerzhaft im Herzen", sagte Selenska.

Das komplette Interview mit Olena Selenska ist ab Mittwoch, 8. Februar 2023, 18 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar. Eine Auskopplung daraus gibt es zudem in der "logo!"-Sendung am Mittwoch, 8. Februar 2023, um 19.50 Uhr bei KiKA zu sehen.

Das Interview mit Olena Selenska wird auch in die Sondersendung "logo! extra: Kinder in der Ukraine – ein Jahr im Krieg" Eingang finden, die KiKA am Donnerstag, 23. Februar 2023, 19.50 Uhr, zeigt. In der ZDFmediathek ist die Sendung bereits ab Dienstag, 21. Februar 2023, zu sehen. Darin will Sherif Rizkallah im Gespräch mit Kindern herausfinden, was der Krieg mit ihnen gemacht hat.

"Das Erschreckende ist, dass für die Kinder die alltägliche Bedrohung durch Bomben und Raketen zur Normalität geworden ist“, sagt Rizkallah. "Doch die Kinder versuchen stark und fröhlich zu bleiben, um ihre Eltern so gut es geht zu unterstützen." Seit Beginn des Krieges sind Millionen Kinder innerhalb des Landes geflohen oder haben die Ukraine verlassen. Ein Teil der ursprünglich 7,5 Millionen ukrainischen Kinder lebt aber weiter im Land – unter schwierigen Bedingungen. "Die Kinder in der Ukraine sind die größten Leidtragenden in diesem Krieg. Deshalb ist es für uns bei 'logo!' auch so wichtig, die Situation der Kinder in den Mittelpunkt zu rücken", so Rizkallah.

Bereits ab Dienstag, 21. Februar 2023, ist "logo! extra" in der ZDFmediathek abrufbar. Dort wird die Sondersendung ergänzt um eine Vielzahl an Hintergrundinformationen und Videos zu den Dreharbeiten sowie eine ausführliche Themenseite zum Krieg in der Ukraine.

Nach seiner Reise wird Sherif Rizkallah in einem Live-Video auf dem Youtube-Kanal "logo!-Nachrichten" Fragen zu seinen Eindrücken und Erfahrungen beantworten.

