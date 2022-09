TRAVELBOOK

Erster TRAVELBOOK AWARD zeichnet beste Reiseziele 2022 aus

Verleihung von Deutschlands größtem Online-Reisemagazin TRAVELBOOK in Frankfurt

Sehnsucht Bora Bora

Costa Rica bestes Fernreiseziel

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

TRAVELBOOK, Deutschlands größtes Online-Reisemagazin*, hat am Donnerstagabend, 15. September 2022 in Frankfurt vor mehr als 80 Top-Gästen der Reisebranche erstmals an sechs herausragende Reisedestinationen den TRAVELBOOK AWARD verliehen.

Die Gewinner wurden in den Kategorien "Bestes Städteziel", "Bestes Fernreiseziel", "Beste Region für einen Strandurlaub", "Beste Region für einen Winterurlaub", "Destination mit der besten Weltspeise" von einer Expertenjury aus der Reisebranche anhand eines umfangreichen Kriterienkatalogs, wie Sauberkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit, ermittelt. Nominiert wurden die Kandidaten von den Leserinnen und Lesern von TRAVELBOOK, die auch über den Publikumspreis "Größtes Sehnsuchtsziel" abstimmten.

Die Gewinner des ersten TRAVELBOOK AWARD 2022

Bestes Städteziel : Lissabon

: Lissabon Bestes Fernreisezie l: Costa Rica

l: Costa Rica Beste Region für einen Strandurlaub : Spanien

: Spanien Beste Region für einen Winterurlau b: Norwegen

b: Norwegen Destination mit der besten Weltspeise : Thailand

: Thailand Publikumsvoting Größtes Sehnsuchtsziel: Bora Bora

Moderiert wurde die von TRAVELBOOK-Produktmanagerin Lisa Schardt geleitete Verleihung von Chris Wackert-Brungs (Sat.1 Frühstücksfernsehen) und TRAVELBOOK-Redaktionsleiterin Larissa Königs. TV-Quizmaster Sebastian Klussmann stellte den Gästen schwierige Erdkundefragen.

Nuno Alves, Chefredakteur der BOOK-Familie: "TRAVELBOOK steht seit 2013 für herausragenden Reise-Journalismus, der informiert und inspiriert. Mit dem ersten TRAVELBOOK AWARD setzen wir diese Erfolgsgeschichte nun in neuem Format fort. Und es gibt nur Gewinner: Dazu zählen neben den Nominierten und den sechs Preisträger-Ländern vor allem auch die Leserinnen und Leser, die neue Impulse für ihre Reiseplanung bekommen."

Michael Beck, General Manager Content Verticals resümiert: "Mit dem TRAVELBOOK AWARD unterstreichen wir die Stellung von TRAVELBOOK als größtes Online-Reisemagazin Deutschlands. Ich möchte allen Destinationen, allen Partnerinnen und Partnern für die Teilnahme danken. Mit der erfolgreichen ersten Verleihung haben wir den Grundstein für eine neue, jährlich stattfindende Institution in der Reisebranche gelegt."

Hier finden Sie alle Informationen zum TRAVELBOOK AWARD

*TRAVELBOOK ist Deutschlands größtes Online-Reisemagazin / Reichweite: 3,33 Mio Unique User im Mai 2022 (AGOF) und 5,43 Mio Visits im August 2022 (IVW)

Redaktionskontakt: larissa.koenigs@travelbook.de, Tel.: 030 2591 79975

Original-Content von: TRAVELBOOK, übermittelt durch news aktuell